Togg'un büyük bataryalı versiyonunun fiyatı ucuzladı

8 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:36

Togg, 9-12 Ocak günleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katılarak yeni ürünlerini tanıtacak. 2023'te ülkemizde en çok satan elektrikli otomobil markası olan Togg, CES 2024'te büyük bir sürpriz yaparak yeni sedan modelini tanıtacağını duyurdu.

Yerli otomobil markası, sosyal medya platformu X'te (Twitter) "T10<?>" şeklinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Soru işaretinin yerine "S" harfinin gelmesi, Togg sedan modelinin adının "T10S" olacağı konuşuluyor.

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamaya göre, sedan modeli 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak ve 2025'te üretilecek.

Öte yandan, Togg T10X'in genel satışları 20 Ocak günü başlayacak.

UZUN MENZİL TOGG T10X BAŞLANGIÇ FİYATI 1,6 MİLYON LİRA

Togg T10X modelinin yeni paket seçenekleri dikkat çekti. 2023'te V1 donanım seviyesini yalnızca 314 kilometre menzile sahip başlangıç modeli için sunan yerli otomobil markası, bu seçeneğin yerine uzun menzil T10X V1'i satışa çıkardı. Yani büyük bataryalı T10X versiyonunun başlangıç fiyatı daha ucuz hale geldi.

Peki, V1 paketinde bulunmayan özellikler neler? Bunlar arasında, 360 derece kamera, ön sis farı, deri koltuklar, park asistanı, 22 kW AC şarj, adaptif hız sabitleyici, aktif sürüş güvenliği özellikleri, 19 inç elmas kesim jantlar, ısıtmalı koltuklar, elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.

Elektrikli otomobillerle ilgili analizler yapan Dolubatarya'nın derlediği bilgilere göre, 523 km menzil sunan T10X'in baz modelinde fiyat 1 milyon 673 bin liraya kadar düşüyor.

Lansman paketinin kaldırılmasıyla opsiyonlara eklenen 22 kW AC desteği için 20 bin TL, cam tavan için 30 bin TL ve teknoloji-konfor paketi için 25 bin TL ödeme yapılabilir.

V2 donanımı alacak müşteriler de yine oldukça popüler olan 22 kW AC şarj desteğine para ödemek zorunda. Ayrıca koltuk ısıtma, ön cam ısıtma gibi özellikler de 20 bin TL'lik kış paketiyle satın alınabilecek.