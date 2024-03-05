Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Hepsinin fiyatı 1 milyon TL'nin altında

Otomobil almayı düşünenler için 1 milyon TL'nin altında satılan sıfır otomobilleri listeledik. Sıfır araç fiyatları 800 bin TL'den başlıyor. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Türkiye Gazetesi / ÖZEL - 1 milyon TL barajı altında ülkemizde satılan otomobilleri mercek altına aldık. Toplam sekiz farklı markadan 15 ayrı modelin yer aldığı listemize ayrıca Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobilleri ekledik, işte detaylar:

2023 Yılını tüm olumsuz beklentilere rağmen tarihi rekorla kapatan otomotiv perakende sektörü, 2024 yılına da hızlı başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı son verilere göre Türkiye genelinde kayda geçen toplam otomotiv satışları, geçen ay 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 büyüme kaydetti. Bu yüzdesel artışın karşılığı ise toplamda 105 bin 990 adetlik 0 araç satışı demek oluyor.

DOVİZ FİYATLARI OTOMOTİVE YANSIYOR

Türkiye otomotiv pazarı ağırlıklı olarak Avrupa pazarına entegre olduğu için bilinenin aksine dolar yerine euro endeksli olarak fiyatlandırma yapıyor. Doviz kurlarındaki artışlar da ne yazık ki otomobil fiyatlarına çok hızlı yansıyor. Bu durum karşısında da Türkiye’de satılan en ucuz otomobillere ulaşmakta gün geçtikçe zorlaşıyor.

800.000 TL ALTINA 0 KM YOK

Global ekonomide yaşanan sıkıntılar küresel enflasyonu tetiklemeye devam ediyor. Bunun ülkemize yansıması neticesinden ne yazık ki 800 bin TL fiyat bandının altında satılabilen 0 kilometre otomobil kalmadı.

HYUNDAI i10 806.000 TL…

Güney Koreli üretici Hyundai’nin A segmentinde satışa sunduğu modeli i10 pratik yapısı ve sevimli tasarımıyla dikkat çekiyor. Otomobilin 1.0 litrelik 67 beygir güç üreten motoru manuel şanzımanla kombine edildiğinde 806 bin TL, otomatik şansımanla kombine edildiğinde ise 857.000 TL’lik fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Her iki model de benzinli motorla satışa sunuluyor.

SATIŞ LİDERİ EGEA: 814.900 TL…

İlk üretimi 2015 yılında gerçekleşen ve pazara sunulduğu günden bugüne Türkiye’de en çok satan otomobil olarak liderliğe adını yazdıran Fiat Egea ailesi, sedan, HB ve stationwagon versiyonları ile pazarda yerini alıyor. Sınırlı sayıda stokla 2024 mart ayında satışa sunulan, 2023 model Egea Sedan Easy versiyonlar 814 bin 900 TL; B-SUV sınıfında karşımıza Egea Cross Easy paket ise 897.900 TL fiyat etiketine sahip. Sedan modelin 2024 modeli 909.900 TL, Egea Cross Easy paketin 2024 modeli ise 992.900 TL…

KIA PICANTO 823.000 TL…

Türkiye’de satılan en ucuz otomobil listesinden 823.000 TL’lik etikeyle üçüncü sırada Kia Picanto yer alıyor. Fakat bu fiyat aracın şuan stoklarda sınırlı sayıda bulunan 2023 model versiyonları için olduğunu belirtelim. Aynı aracın 2024 model versiyonu ise 1.0 litrelik benzinli motor ve otomatik vitesle kombinlenmiş şekilde 855 bin TL’ye satışa sunuluyor.

DACIA SANDERO 883.000 TL…

Daha çok Stepway donanım versiyonu ile tercih edilen Sandero; en ucuz versiyonunda 883.000 TL’lik fiyatıyla listemizde yer alıyor. Aracın fabrikasyon LPG sistemine sahip tasarruflu sürüşe imkân veren paketi Essential Stepway Eco-G 100 HP versiyonu ise 917.000 TL’lik bir etikete sahip. Markanın en çok beğenilen modeli Dacia Duster en ucuz versiyonlarından Expression ECO-G 100 bg 1.132.900 TL, otomatik vitese sahip Expression TCe 150 bg EDC versiyonda ise 1.212.000 TL’lik etiketiyle ne yazık ki 1 milyon barajını aşan modeller oluyor arasında yer alıyor.

CITROEN C3 898.000 TL…

Fransız üretici Citroen’nin en sevilen modelleri arasına adını yazdıran C3, en ucuz versiyonda karşımıza 1.2 litrelik PureTech motorla çıkıyor. Bu motor üst üste aldığı “World Of The Engine” yılın en iyi motoru ödülü ile dikkatimizi çekiyor. 83 HP gücündeki bu motor ünitesi 5 iler manule vitesle buluşarak 898.000 TL, otomatik vites seçeneğinde ise 1.020.000 TL gibi bir rakamla listemizde yer alıyor.

HYUNDAI i20 904.000 TL…

Ülkemizde en çok satan modeller arasında bulunan Hyundai i20, 1.2 litrelik 84 beygir güç üreten benzinli motor ve manuel vites seçeneği ile 904.000 TL; aynı aracın otomatik versiyonda ise 979.000 TL fiyat etiketi bulunuyor.

RENAULT CLIO 906.000 TL…

Oyak Bursa tesislerinde üretilen ve tüm Avrupa’ya ülkemizden ihraç edilen Renault Clio, 906 bin liradan başlayan fiyatlarıyla listemizde yerini alıyor. Özellikle “ikinci el pazarında en az değer kaybeden otomobil” olarak nâm yapan Clio, 1.0 litrelik 65 beygirlik Sce motorunda düz vites olarak 906.000 TL, 1.0 litrelik TCe motorunda ise 90 beygirlik güçle 937.000 TL, aynı motorun 100 HP’lik versiyonuyla ise 985.000 TL fiyata sahip. Ne yazık ki otomatik vitesli en ucuz Clio ise giriş seviyesi donanımla 1.033.900 TL etikete sahip.

MG ZS 994.000 TL

Köklü İngiliz markası MG, Çinli SAIC çatısı altına girdikten sonra Avrupa pazarında en hızlı büyüyen markalar arasında yer almaya başladı. Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG’nin 1.5 litrelik 106PS güç üreten benzinli motora sahip ZS modeli 994.000 TL’lik etiketle listemizde yerini alıyor.

1 MİLYON TL ALTINDAKİ ELEKTRİKLİ MODELLER

Togg’un yollara çıkması ve ülkemizde giderek artan şarj istasyonu sayısı, elektrikli otomobil almayı düşünenlere bir anlamda cesaret veriyor. Yakıt tasarrufu konusunda dikkat çeken elektrikli otomobillerin ülkemizde satılan en ucuz modellerine baktığımızda ise 1 milyon TL bandı altında 2 model karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi Dacia’nın 885.000 TL etikete sahip Spring modeli. Extreme Electric paketinde 65 bg güç sunan bu otomobil tam şarjda şehir içi trafikte 230 km menzile sahip.

Öte yandan 899.00 TL etiketle kaşımıza çıkan Çinli Leapmotor T03 modeli ise şuan kredi kartına yaptığı kampanya ile gündeme geliyor ve o da tam şarjlı bataryası ile şehir trafiğinde 260 km’lik bir menzil kapasiyesi sunuyor. Bunların haricinde en ucuz elektrikli otomobil ise Opel Corsa-e olarak ilk karşımıza çıkan araç oluyor. Online siparişe özel 1.226.000 TL etiketle satılan Corsa-e bayi listesinde ise 1.326.900 TL…

MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 ₺