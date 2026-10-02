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T-Otomobil

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var

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Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var
Başlık ResmiTürkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

2026 yılı Ocak-Eylül aralığı otomotiv pazarı verileri belli oldu. Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Eylül ayında da devam etti. Peki Eylül ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627.977 adet oldu. Eylül ayına bakıldığında ise otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 27,80 düştü.

Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 352.589 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Eylül ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var
Başlık ResmiTürkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil satışlarında ise daralmaya rağmen Renault ilk sıradaki yerini korudu. Marka, Eylül ayında 10.549 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise uygun faiz ve kredi imkanlarıyla büyük bir yükseliş gösteren Togg yer aldı. Marka Eylül ayında 6.692 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu da geçen yıl Eylül ayına göre yüzde 200’e yakın artış demek. Eylül ayının üçüncü sırasında 5.523 adetlik satışla Hyundai yer aldı.

Yılın geride bıraktığımız 9 aylık dönemine baktığımızda ise yine Renault 95.518 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen 51.685 adet, üçüncü sırada yer alan Toyota 47.744 adet, dördüncü olan Hyundai 46.689 adet ve beşinci sırada yer alan Togg ise 37.426 adet otomobil satışı gerçekleştirmiş.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var
Başlık ResmiTürkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var

YILIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Eylül döneminde en çok satılan otomobiller hangileri? İlk 5 sırada Togg’un iki modeli de bulunuyor. İlk 10 sırada Renault’un 4 modeli yer alırken, Toyota’nın iki modeli yer alıyor. İlk 10 sıraya elektrikli modellerden sadece Togg girebildi ve Togg’un T10X modeli Ağustos’un ardından Eylül’de de zirvede yer aldı. Renault ‘un Boreal modelinin yükselişi de dikkat çekiyor.

İşte 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satılan modeller…

SıraModelSatış Adedi
1Renault Clio33.636
2Toyota Corolla24.495
3Renault Megane Sedan22.768
4Togg T10X22.020
5Renault Duster19.774
6Toyota C-HR17.952
7Hyundai i2017.284
8Fiat Egea Sedan17.033
9Volkswagen Taigo16.507
10Togg T10F15.408
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var
Başlık ResmiTürkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var


Eylül ayında en çok satılan modeller…

SıraModelSatış Adedi
1Togg T10X4.237 adet
2Renault Boreal3.220 adet
3Renault Megane Sedan2.830 adet
4Toyota Corolla2.486 adet
5Togg T10F2.455 adet
6Renault Duster2.305 adet
7Renault Clio1.993 adet
8Tesla Model Y1.725 adet
9Hyundai i201.649 adet
10Kia Sportage1.591 adet
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Eylül ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma artarak devam ediyor
T-OTOMOBİL

Eylül ayı otomotiv pazarı verileri açıklandı! Daralma artarak devam ediyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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