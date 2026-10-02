2026 yılı Ocak-Eylül aralığı otomotiv pazarı verileri belli oldu. Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Eylül ayında da devam etti. Peki Eylül ayı rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627.977 adet oldu. Eylül ayına bakıldığında ise otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 27,80 düştü.

Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 352.589 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Eylül ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil satışlarında ise daralmaya rağmen Renault ilk sıradaki yerini korudu. Marka, Eylül ayında 10.549 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise uygun faiz ve kredi imkanlarıyla büyük bir yükseliş gösteren Togg yer aldı. Marka Eylül ayında 6.692 adetlik satış gerçekleştirdi. Bu da geçen yıl Eylül ayına göre yüzde 200’e yakın artış demek. Eylül ayının üçüncü sırasında 5.523 adetlik satışla Hyundai yer aldı.

Yılın geride bıraktığımız 9 aylık dönemine baktığımızda ise yine Renault 95.518 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen 51.685 adet, üçüncü sırada yer alan Toyota 47.744 adet, dördüncü olan Hyundai 46.689 adet ve beşinci sırada yer alan Togg ise 37.426 adet otomobil satışı gerçekleştirmiş.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var

YILIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Eylül döneminde en çok satılan otomobiller hangileri? İlk 5 sırada Togg’un iki modeli de bulunuyor. İlk 10 sırada Renault’un 4 modeli yer alırken, Toyota’nın iki modeli yer alıyor. İlk 10 sıraya elektrikli modellerden sadece Togg girebildi ve Togg’un T10X modeli Ağustos’un ardından Eylül’de de zirvede yer aldı. Renault ‘un Boreal modelinin yükselişi de dikkat çekiyor.



İşte 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satılan modeller…

Sıra Model Satış Adedi 1 Renault Clio 33.636 2 Toyota Corolla 24.495 3 Renault Megane Sedan 22.768 4 Togg T10X 22.020 5 Renault Duster 19.774 6 Toyota C-HR 17.952 7 Hyundai i20 17.284 8 Fiat Egea Sedan 17.033 9 Volkswagen Taigo 16.507 10 Togg T10F 15.408

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modelleri belli oldu: Zirvede elektrikli var



Eylül ayında en çok satılan modeller…

Sıra Model Satış Adedi 1 Togg T10X 4.237 adet 2 Renault Boreal 3.220 adet 3 Renault Megane Sedan 2.830 adet 4 Toyota Corolla 2.486 adet 5 Togg T10F 2.455 adet 6 Renault Duster 2.305 adet 7 Renault Clio 1.993 adet 8 Tesla Model Y 1.725 adet 9 Hyundai i20 1.649 adet 10 Kia Sportage 1.591 adet

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala