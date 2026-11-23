Renault, Bursa Oyak Renault Fabrikalarında üretilen Boreal modelinin hibrit E-Tech 4x4 versiyonunu Türkiye’de satışa sunuyor.

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Yüzde 50’nin üzerinde yerli katkı oranına sahip olan model, Türkiye’de üretilip iç pazarda satışa sunulan tek hibrit 4x4 olmasının yanı sıra Bursa’da üretilen ilk dört tekerlekten çekişli Renault olma özelliğini taşıyor. 150 HP birleşik güç üreten yeni versiyon, 23 Kasım’dan itibaren 3 milyon 159 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Arkaya yerleştirilen elektrikli motorla dört tekerlekten çekiş sağlayan Boreal hybrid E-Tech 4x4, beş farklı sürüş modu ve arazi teknolojileriyle farklı zemin şartlarına uyum sağlıyor. Modelin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 lt/100 km olarak açıklanıyor. Haziran 2026’da Türkiye’de satışa sunulan Boreal, ilk beş ayında 12 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Üçüncü çeyrekte Türkiye’nin en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olan araç, ekim ayında gerçekleştirdiği 2 bin 779 adetlik satışla otomobil pazarında üçüncü sırada yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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