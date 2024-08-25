Yakıtı düşüren motor yağı: Motul

Ülkemiz yollarında seyir hâlinde bulunan 15 milyondan fazla otomobilin ömrünü uzatacak yeni formül Fransız şirketten geldi.

Motosiklet satışlarında dev artış! İki tekerde yeni bir rekor yükleniyor

Motosiklet satışlarında dev artış! İki tekerde yeni bir rekor yükleniyor

Motul, All In One adını verdiği “Hepsi Bir Arada” katkısını Türkiye pazarında satışa sundu. Ürün her 1.000 kilometrede yüzde 9 yakıt tasarrufunun yanı sıra emisyon oranını da önemli oranda düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Ayrıca motorda ve yakıt sisteminde 6 aylık koruma sağlayarak, ağır bakım gerektirecek önemli arızaların önlenmesine yardımcı oluyor.