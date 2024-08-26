Kia yeni Sorento vitrine çıktı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kia’nın SUV segmentindeki amiral gemisi modeli Yeni Sorento, Türkiye’de satışa sunuldu.
5 ve 7 koltuklu seçeneklerle vitrinde yerini alan araç verimli 1.6 T-GDI hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Gelişmiş konfor özellikleriyle donatılan araçta öne çıkan özellikleri arasında; hava hücreli bel desteği ve elektrikli ayarlanabilir yan desteklere sahip Ergo Motion sürücü koltuğu bulunuyor.
Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (SCC), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) gibi özelliklere sahip aracın başlangıç fiyatı ise 3.995.000 TL.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi