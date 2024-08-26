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Skoda elektrikli adımı C-SUV ile atacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Skoda elektrikli adımı C-SUV ile atacak

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Skoda elektrikli araç ürün yelpazesini Elroq ile genişletmeye hazırlanıyor.

Markanın ilk tam elektrikli C-SUV modeli, 2024’ün son çeyreğinde tanıtılacak ve karşımıza tek şarjda 560 km menzille çıkacak. 175 kW’a kadar DC şarj hızını destekleyeceği açıklanan Elroq’un bataryası, 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Otomobilde ilgi çekici diğer bir nokta ise iç kabinde. Araç Studio, Loft, Lodge ve Suite olmak üzere dört farklı tasarım tercihi sunacak. Kabin malzemeleri ise tasarıma göre farklı oranlarda geri dönüştürülmüş PET’lerden sağlanacak.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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