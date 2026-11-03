Renault’nun elektrikli Megane için hazırladığı yeni döneme ilişkin ilk ipuçları ortaya çıktı. Auto Express’in yayımladığı tahmini çizimler, daha akıcı bir gövdeye işaret ederken yeni platform için 750 kilometreye kadar elektrikli menzil hedefleniyor.

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Renault, orta sınıftaki elektrikli modellerini tasarımdan altyapıya kadar değiştirecek yeni bir mimari üzerinde çalışıyor. Bu dönüşümün Megane’a nasıl yansıyabileceği ise Auto Express için hazırlanan dijital çizimlerle gündeme geldi.

CLIO'DAN İZLER TAŞIYAN DAHA AKICI TASARIM

Çizimlerde yeni Clio’dan esinlenen ön bölüm, ince farlar, küçük ızgara açıklıkları ve belirgin LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Alçak tutulan burun ve kısa arka bölüm, aerodinamik verimliliğin öne çıktığı bir gövde oluşturuyor. Ortaya çıkan otomobil, geleneksel hatchback ile crossover arasında konumlanan bir siluet taşıyor.

Renault Tasarım Başkanı Laurens van den Acker’ın Auto Express’e yaptığı açıklamalar da markanın yeni oranlar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Daha uzun dingil mesafeleri, büyük tekerlekler ve kısalan gövde çıkıntıları bu yaklaşımın parçaları arasında.

Van den Acker, üst sınıflara doğru ilerledikçe daha sade yüzeylere ve zaman içinde güncelliğini koruyacak tasarımlara yönelmek istediklerini belirtiyor.

Yeni elektrikli Megane böyle mi görünecek?

YENİ PLATFORMDA 750 KİLOMETRE MENZİL HEDEFİ

Renault’nun geliştirdiği RG EV Medium 2.0 platformu, farklı gövde tiplerini ve elektrikli güç sistemlerini destekleyecek. Şirketin resmi planlarında tamamen elektrikli versiyonlar için 750 kilometreye kadar WLTP menzili, menzil uzatıcılı seçeneklerde ise 1.400 kilometreye kadar toplam kullanım mesafesi hedefleniyor.

Yeni mimaride 800 voltluk elektrik sistemi ve bataryanın gövde yapısına entegre edildiği “cell-to-body” yaklaşımı bulunuyor.

Böylece batarya, otomobilin taban yapısının bir parçası haline geliyor. Renault’nun hedefi, mevcut elektrikli araç nesline göre maliyetleri de önemli ölçüde azaltmak.

Teknoloji Başkanı Philippe Brunet’in aktardığı geliştirme hedefleri arasında, 90 kWh’nin altında LFP bataryayla yaklaşık 750 kilometre menzil sağlayan ve ağırlığı iki tonu aşmayan bir C segmenti otomobil de bulunuyor. Bu değerler, henüz yeni Megane’ın açıklanmış teknik özelliklerini oluşturmuyor.

Yeni elektrikli Megane böyle mi görünecek?

ARKADAN İTİŞ VE MENZİL UZATICI SEÇENEK GÜNDEMDE

Renault yöneticilerinden alınan bilgilere göre yeni platformda arkadan itişli bir yerleşim öne çıkıyor. Tek elektrik motorlu yapı için yaklaşık 275 HP güç ve 350 Nm tork konuşulurken dört tekerlekten çekişli versiyonlar da planlanıyor.

Menzil uzatıcılı sistemde ise içten yanmalı motorun görevi elektrik üretmek olacak. Tekerlekleri elektrik motorunun hareket ettirdiği bu düzen, özellikle uzun mesafeli kullanımda şarj ihtiyacına alternatif sunmayı amaçlıyor. Hangi güç sistemi seçeneklerinin Megane adı altında satışa çıkacağı henüz kesinleşmiş değil.

KOKPİTTE E-SPACE KONSEPTİNİN İZLERİ

Yeni nesil Renault modellerinin iç mekanında E-Space konseptinin yaklaşımı etkili olacak. Ön cama yakın yerleştirilen ve konsol boyunca uzanan geniş bir ekranla temel sürüş bilgilerinin gösterilmesi, araç işlevlerinin ise ayrı bir merkezi dokunmatik ekrandan yönetilmesi üzerinde çalışılıyor. Sesli komutların da daha fazla işleve erişim sağlaması hedefleniyor.

Altyapının diğer önemli ayağını yazılım oluşturuyor. Renault, merkezi elektronik mimaride işlevlerin büyük bölümünü uzaktan güncellenebilir hale getirmeyi ve Google ile geliştirilen Android tabanlı yeni bir işletim sistemi kullanmayı planlıyor.

Bu çalışmalar, yeni özelliklerin otomobilin kullanım ömrü boyunca yazılımla sunulabilmesine zemin hazırlayacak.

YENİ MİMARİ İÇİN İLK HEDEF 2028

Auto Express’e göre Renault, yeni platformu kullanan ilk otomobili 2028’de yollara çıkarmak istiyor. Haberde altyapının gelecek Scenic ve Rafale için doğrulandığı, Megane’ın nasıl yenileneceği üzerinde ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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