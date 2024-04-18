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Yenilenen Mercedes-Benz EQA ve EQB Türkiye'de satışa sunuldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yenilenen Mercedes-Benz EQA ve EQB Türkiye&#039;de satışa sunuldu!

T-Otomobil Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tamamen elektrikli EQA ve EQB yenilenen özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yenilenen görünümü, verimlilik güncellemeleri ve kullanışlı donanımıyla yeni EQA ve EQB modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.
Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri olarak tasarlandı.

Yenilenen Mercedes-Benz EQA ve EQB Türkiye'de satışa sunuldu! - 1. Resim

Ayrıca renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özellikleri kişisel zevklere göre tasarlanabiliyor. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.

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Yenilenen Mercedes-Benz EQA ve EQB Türkiye'de satışa sunuldu! - 2. Resim

Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.

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EQA-EQB'de koltuk ısıtma, ambiyans aydınlatması, KEYLESS-GO, metalik boya gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge grubu ise gelişmiş ve üstü paketlerde standart olarak sunuluyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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