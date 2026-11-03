Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Ekim ayında da devam etti. Peki Ekim rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen araçlar...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883.799 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692.916 adet oldu.
Ekim ayına bakıldığında ise satışlarda düşüş bir önceki yıla göre yüzde 30,84’e kadar çıktı.
Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 390.290 adetle zirvede yer aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Ekim ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu.
MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR
Otomobil satışlarında ise daralmaya rağmen Renault ilk sıradaki yerini büyük bir farkla korudu. Marka, Ekim ayında 10.686 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 8.434 adetlik satış gerçekleştiren Volkswagen bulunuyor. Uygun faiz ve kredi imkanlarıyla büyük bir yükseliş gösteren Togg, Ekim ayında 6.761 adetlik satışla üçüncü sırada.
Yılın geride bıraktığımız 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yine Renault 113.504 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen 74.546 adet, üçüncü sırada yer Fiat 69.777 adet, dördüncü olan Toyota 61.774 adet ve beşinci sırada yer alan Peugeot ise 54.850 adet satış gerçekleştirmiş.
YILIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?
Peki Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobiller hangileri? 10 aylık döneme bakıldığında ilk 10 model arasında sadece Togg’un iki elektrikli aracı yer alıyor.
İlk 10 sırada Renault’un 3 modeli yer alırken, Toyota’nın iki modeli yer alıyor. Togg’un T10X modeli Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de de en çok satılan model oldu.
|2026 Yılı Ocak-Ekim Dönemi
|2026 Yılı Ekim Ayı
|Sıra
|Model
|Satış Adedi
|Sıra
|Model
|Satış Adedi
|1
|Renault Clio
|35.884
|1
|Togg T10X
|4.059
|2
|Toyota Corolla
|26.455
|2
|Volkswagen T-Roc
|3.324
|3
|Togg T10X
|26.079
|3
|Renault Boreal
|2.779
|4
|Renault Megane Sedan
|25.136
|4
|Togg T10F
|2.702
|5
|Renault Duster
|22.023
|5
|Renault Megane Sedan
|2.368
|6
|Toyota C-HR
|19.185
|6
|Renault Duster
|2.249
|7
|Hyundai i20
|19.079
|7
|BMW X1
|2.212
|8
|Volkswagen Taigo
|18.507
|8
|Renault Clio
|2.208
|9
|Togg T10F
|18.108
|9
|Nissan Qashqai
|2.040
|10
|Fiat Egea Sedan
|17.067
|10
|Volkswagen Taigo
|2.000