Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Ekim ayında da devam etti. Peki Ekim rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen araçlar...

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883.799 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692.916 adet oldu.

Ekim ayına bakıldığında ise satışlarda düşüş bir önceki yıla göre yüzde 30,84’e kadar çıktı.

Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 390.290 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Ekim ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu.

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil satışlarında ise daralmaya rağmen Renault ilk sıradaki yerini büyük bir farkla korudu. Marka, Ekim ayında 10.686 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 8.434 adetlik satış gerçekleştiren Volkswagen bulunuyor. Uygun faiz ve kredi imkanlarıyla büyük bir yükseliş gösteren Togg, Ekim ayında 6.761 adetlik satışla üçüncü sırada.

Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Yılın geride bıraktığımız 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yine Renault 113.504 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen 74.546 adet, üçüncü sırada yer Fiat 69.777 adet, dördüncü olan Toyota 61.774 adet ve beşinci sırada yer alan Peugeot ise 54.850 adet satış gerçekleştirmiş.

Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

YILIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobiller hangileri? 10 aylık döneme bakıldığında ilk 10 model arasında sadece Togg’un iki elektrikli aracı yer alıyor.

İlk 10 sırada Renault’un 3 modeli yer alırken, Toyota’nın iki modeli yer alıyor. Togg’un T10X modeli Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de de en çok satılan model oldu.

2026 Yılı Ocak-Ekim Dönemi 2026 Yılı Ekim Ayı Sıra Model Satış Adedi Sıra Model Satış Adedi 1 Renault Clio 35.884 1 Togg T10X 4.059 2 Toyota Corolla 26.455 2 Volkswagen T-Roc 3.324 3 Togg T10X 26.079 3 Renault Boreal 2.779 4 Renault Megane Sedan 25.136 4 Togg T10F 2.702 5 Renault Duster 22.023 5 Renault Megane Sedan 2.368 6 Toyota C-HR 19.185 6 Renault Duster 2.249 7 Hyundai i20 19.079 7 BMW X1 2.212 8 Volkswagen Taigo 18.507 8 Renault Clio 2.208 9 Togg T10F 18.108 9 Nissan Qashqai 2.040 10 Fiat Egea Sedan 17.067 10 Volkswagen Taigo 2.000

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