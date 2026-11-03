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T-Otomobil

Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

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Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Başlık ResmiZirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Otomotiv pazarında aylardır süren daralma Ekim ayında da devam etti. Peki Ekim rakamlarına göre Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen araçlar...

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883.799 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692.916 adet oldu.

Ekim ayına bakıldığında ise satışlarda düşüş bir önceki yıla göre yüzde 30,84’e kadar çıktı.

Pazarın yüzde 84’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 390.290 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise Ekim ayında SUV’lar yine en çok tercih edilen modeller oldu.

MARKALARDA LİDER FARKI AÇIYOR

Otomobil satışlarında ise daralmaya rağmen Renault ilk sıradaki yerini büyük bir farkla korudu. Marka, Ekim ayında 10.686 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 8.434 adetlik satış gerçekleştiren Volkswagen bulunuyor. Uygun faiz ve kredi imkanlarıyla büyük bir yükseliş gösteren Togg, Ekim ayında 6.761 adetlik satışla üçüncü sırada.

Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Başlık ResmiZirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

Yılın geride bıraktığımız 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yine Renault 113.504 adetle farkı açarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Volkswagen 74.546 adet, üçüncü sırada yer Fiat 69.777 adet, dördüncü olan Toyota 61.774 adet ve beşinci sırada yer alan Peugeot ise 54.850 adet satış gerçekleştirmiş.

Zirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Başlık ResmiZirve değişmedi: En çok tercih edilen otomobiller belli oldu

YILIN EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?

Peki Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobiller hangileri? 10 aylık döneme bakıldığında ilk 10 model arasında sadece Togg’un iki elektrikli aracı yer alıyor.

İlk 10 sırada Renault’un 3 modeli yer alırken, Toyota’nın iki modeli yer alıyor. Togg’un T10X modeli Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de de en çok satılan model oldu.

2026 Yılı Ocak-Ekim Dönemi2026 Yılı Ekim Ayı
SıraModelSatış AdediSıraModelSatış Adedi
1Renault Clio35.8841Togg T10X4.059
2Toyota Corolla26.4552Volkswagen T-Roc3.324
3Togg T10X26.0793Renault Boreal2.779
4Renault Megane Sedan25.1364Togg T10F2.702
5Renault Duster22.0235Renault Megane Sedan2.368
6Toyota C-HR19.1856Renault Duster2.249
7Hyundai i2019.0797BMW X12.212
8Volkswagen Taigo18.5078Renault Clio2.208
9Togg T10F18.1089Nissan Qashqai2.040
10Fiat Egea Sedan17.06710Volkswagen Taigo2.000
Editör : DOĞUKAN AKGÜN
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