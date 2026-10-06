Yıllık enflasyonun yüzde 29,73’e gerilemesinin ardından politika faizi/TÜFE makası 7 puanın üzerine çıktı. Piyasada faiz indirimi beklentisi yükseldi. 7 kurumdan gelen son raporlar, TCMB’nin 22 Ekim’deki PPK toplantısında en az 100 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğine işaret etti. Enerji fiyatları ana risk olarak gösterilirken, bazı kurumlar 150 baz puanlık indirimin de masaya gelebileceği beklentisini paylaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e geriledi. Böylece yıllık TÜFE, Kasım 2021’den bu yana ilk defa yüzde 30’un altına indi. Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, iç talepteki yavaşlama ve ana eğilimdeki iyileşme; Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi sürecine yeniden başlaması beklentisini güçlendirdi.

TCMB’nin mevcut politika faizi %37’de bulunuyor. Son durumda politika faizi ile enflasyon arasındaki fark 7 puanın üzerine çıkmış durumda… Bu fark, aynı zamanda son ayların en yüksek makasına da işaret ediyor.

Faiz indirimi yolda! Enflasyon sonrası heyecanlandıran 7 tahmin

ANA BEKLENTİ 100 BAZ PUAN

İş Yatırım, aylık enflasyon ana eğiliminin yüzde 1,7 civarına gerilemesi ve iç talebin yavaşlamasının TCMB’nin elini rahatlattığını belirtiyor. Kurum, 22 Ekim’deki toplantıda faiz indiriminin artık güçlü bir beklenti haline geldiğini değerlendirirken, ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık indirim öngörüyor. Bu senaryoda yıl sonunda politika faizinin yüzde 35'e gerilemesi bekleniyor.

Kuveyt Türk Yatırım da 22 Ekim toplantısında 100 baz puanlık indirim bekliyor. Kurum, politika faizinin yüzde 37’den yüzde 36’ya çekilmesini öngörürken, yıl sonuna kadar toplam 200 baz puanlık indirim alanı bulunduğunu değerlendiriyor. Kuveyt Türk Yatırım, 2026 yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 28,8, politika faizi beklentisini ise yüzde 35 seviyesinde koruyor.

Albaraka Türk de benzer bir tablo çiziyor. Kurum, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ve iç talepteki zayıf görünümün sürmesi halinde TCMB’nin ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

Faiz indirimi yolda! Enflasyon sonrası heyecanlandıran 7 tahmin

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 35

Tacirler Yatırım da iç talepteki soğuma ve yılın son iki ayındaki olumlu mevsimsel etkilerin dezenflasyon sürecini desteklemesini bekliyor. Kurum, ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Gedik Yatırım ise beklentilerin oldukça altında kalan eylül enflasyonunun 22 Ekim toplantısı için 100 baz puanlık indirim beklentisini güçlendirdiğini belirtiyor. Kurum, ekimde yıllık TÜFE’de sınırlı bir gerileme, kasımda ise olumsuz baz etkisi nedeniyle sınırlı bir yükseliş bekliyor. Gedik Yatırım’ın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30, politika faizi beklentisi ise yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Faiz indirimi yolda! Enflasyon sonrası heyecanlandıran 7 tahmin

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150 BAZ PUAN İHTİMALİ

Faiz indiriminin 100 baz puanla sınırlı kalmayabileceğine yönelik değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Ak Yatırım, mevcut makroekonomik görünümün, dolarizasyon ve rezerv kısıtlarının olmadığı bir ortamda 100 baz puanın üzerindeki bir indirimi de desteklediğini belirtiyor. Kurum, ay içerisindeki piyasa ve fiyat gelişmelerine bağlı olarak 22 Ekim’deki faiz adımının 150 baz puan olmasının da ihtimal dahilinde bulunduğunu ifade ediyor.

Oyak Yatırım da benzer şekilde 100-150 baz puan aralığında bir indirim bekliyor. Kurum, yüksek petrol fiyatları ve İran-ABD çatışmasına rağmen temel enflasyon görünümündeki iyileşmeyi olumlu değerlendiriyor. Oyak Yatırım, yıl sonu TÜFE tahminini ise yüzde 29,5’ten yüzde 29,2’ye indirdi.

