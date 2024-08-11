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Haberler > Teknoloji > 18 yıldır Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu!

18 yıldır Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
18 yıldır Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siber güvenlik uzmanları, Google Chrome, Apple Safari ve Mozilla Firefox gibi popüler web tarayıcılarında 18 yıldır var olan kritik bir güvenlik açığı keşfetti. Bu güvenlik açığı, hacker'ların kullanıcıların sistemlerine sızmasına ve hassas bilgilere erişmesine olanak tanıyor.

Açığın, bilgisayar korsanlarının 0.0.0.0 IP adresi üzerinden kullanıcıların bilgisayarlarına saldırmasına imkan verdiği bildirildi. Saldırı sırasında, kullanıcılar kötü amaçlı bir web sitesine yönlendiriliyor ve bu site, 0.0.0.0 adresi üzerinden dosyalara erişim talebinde bulunan zararlı bir istek gönderiyor.

Bu durum, bilgisayar korsanlarının hedefteki bilgisayardaki dosyalara, hassas verilere ve yerel ağa erişim sağlamasına neden oluyor.

18 yıldır, Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarında kritik güvenlik açığı bulundu! - 1. Resim

MOZİLLA HENÜZ ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ

Bu güvenlik açığı, büyük şirketlerin yapay zeka sistemleri gibi kritik altyapılar için de tehdit oluşturuyor. Microsoft, 0.0.0.0 adresine erişimi engelleyerek bu riski bertaraf etti. Apple ve Google da benzer adımlar atmayı planlıyor. Ancak Mozilla, 0.0.0.0 adresini kullanan sunucuların etkilenebileceği endişesiyle Firefox tarayıcısı için henüz bir çözüm sunmuş değil.

Siber güvenlik uzmanları, bu açığın ciddiyetini vurgulayarak, yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Kullanıcıların, bu tür güvenlik tehditlerine karşı dikkatli olmaları ve tarayıcı güncellemelerini takip etmeleri öneriliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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