Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 uçağın teslim edileceğini açıklayan Selçuk Bayraktar, projeyi yaklaşık 20 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olarak nitelendirdi.

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, projenin yaklaşık 20 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. KIZILELMA'nın Türk milletinin tarihî ülkülerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, insansız hava araçları üzerinde çalışmaya başladıkları ilk günden bu yana bu projeyi hayal ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bayraktar, “Arkadaşlar, yine tarihi bir günü sizlerle idrak ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. KIZILELMA, milletimizin tarihten beri gelen büyük bir ülküsü. Bizlerin de insansız hava araçlarına çalıştığımız ilk günden beri, yaklaşık 20 sene öncesinden beri hayalimiz. Bugün tarihi bir adım daha gerçek oluyor. İlk defa dünyada güvenlik güçlerine bir insansız savaş uçağı teslim olmuş oluyor” dedi.

İLK UÇUŞUNU 2022'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

KIZILELMA'nın bugünkü aşamaya geliş sürecine değinen Bayraktar, uçağın ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştirdiğini hatırlattı. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşık bir yıl kala yapılan ilk uçuşun ardından birçok önemli aşamanın geride bırakıldığını belirten Bayraktar, “Tabii arada çok kilometre taşı var” ifadelerini kullandı.

HAVA MUHAREBESİNDE YENİ BİR SAYFA

İnsansız savaş uçağının geliştirme sürecinde elde edilen başarılara dikkat çeken Bayraktar, KIZILELMA'nın milli radar ve görüş ötesi radar güdümlü füze kullanarak jet motorlu bir hedefi vurduğunu belirtti.

Bayraktar, “İlk defa dünyada bir insansız savaş uçağı, üzerindeki milli radarımızla, ASELSAN'ın radarıyla, milli görüş ötesi radar güdümlü füzemizle bir jet motorlu hedefi görüş ötesi koşullarda radarıyla kilitleyip imha etti. Bu dünyada havacılık muharebesinin kapılarını Türk milleti adına yeni bir sayfayla aralamış olduk. Bunu ASELSAN'daki, TÜBİTAK'taki yol arkadaşlarımızla birlikte başardık” diye konuştu.

GÖREVE HAZIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

KIZILELMA'nın geliştirme sürecinde havadan yere mühimmatlardan radar sistemlerine ve kızılötesi görüş sistemlerine kadar birçok aşamanın başarıyla tamamlandığını vurgulayan Bayraktar, 19 Kasım 2026 itibarıyla gelinen noktayı değerlendirdi.

Bayraktar, “Bugün ise dünya tarihinde ilk defa bir insansız savaş uçağı, göreve hazır bir şekilde güvenlik güçlerimize teslim edilmiş oldu. Ben hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum. Bu safahatta, bütün bu serüvende, köklerden göklere kadar olan serüvenimizde bizleri heyecanıyla, duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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