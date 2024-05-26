30 saniye boyunca suda çalışıyor! OPPO RENO 11F 5G ile yeniden Türkiye’ye döndü

Türkiye’de üretime ara veren Oppo yeniden piyasaya döndü. Yapay zekâ özellikleriyle öne çıkan Oppo Reno11 F 5G, 30 saniye boyunca suda çalışması dikkat çekti.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - AGM ile Tuzla’da üretime başlayan Oppo, yerli üretim Oppo Reno 11F 5G’yi Türkiye’de satışa çıkardı. Ünlü futbolcu Roberto Carlos’un da katıldığı lansman etkinliğinde konuşan Oppo Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç üç yıl içerisinde Türkiye’de ilk üç akıllı telefon markasından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sadece 7,54 mm kalınlığı ve 177g ağırlığı ile orta segmente yeni bir soluk getiren Oppo Reno 11F 5G, 6,7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Arka kısımda 64 MP ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera yer alırken, ön kısımda ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ayrıca cihazda 2X portre modu bulunuyor.

Yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çeken Oppo Reno11 F 5G, görüntülerdeki istenmeyen kişileri veya nesneleri belirleyip kaldıran silme özelliği (AI Silgi) ile geliyor. Gürültülü arka plan seslerini de başarılı bir şekilde engelleyen Reno11 F 5G, Ultra Ses Modu ile hoparlörden duyulan sesi yüzde 300 yükselterek az gelen seslerin daha iyi duyulmasını sağlıyor. Toza ve suya dayanıklı olan cihaz, yağmur altında 60 dakika, suyun içerisinde ise 30 saniye boyunca kullanılabiliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan ve 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleri ile satışa çıkan Oppo Reno 11F 5G’nin Türkiye fiyatı 18.999 TL. Ön sipariş dönemi 28 Mayıs’ta sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak.