300W yetmedi 320W'a hazırlanıyorlar! Realme yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya yakın...

Realme, geçtiğimiz günlerde yeni ve geliştirilmiş hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığına dair söylentilerle gündeme gelmişti. Geçen hafta, şirketin 300W şarj teknolojisi bir sızıntı videosunda ortaya çıktı. Şimdi ise Realme, markanın 320W SuperSonic şarj teknolojisinin bu hafta tanıtılacağını resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde 300W hızlı şarj teknolojisi ile dikkatleri üzerine çeken Realme, şimdi bu hızın da ötesine geçmeye hazırlanıyor. Realme'nin yeni 320W hızlı şarj teknolojisi, gelişimini büyük ölçüde tamamlamış gibi görünüyor.

Realme, özellikle hızlı şarj teknolojileriyle uzun süredir adından söz ettiriyor. Ancak yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkan 300W hızlı şarj teknolojisi, markanın gündemi adeta ele geçirmesini sağladı. Paylaşılan bir video, tamamen bitmiş bir telefonun 300W şarj teknolojisi ile ne kadar kısa sürede tam doluma ulaştığını gösterdi. Şimdi ise Realme, 320W hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Realme Teknoloji Karnavalı’nda tanıtılması beklenen 320W hızlı şarj teknolojisi, şu ana kadar herhangi bir sızıntıya neden olmadı. Ancak GT Neo5 modelinde kullanılan 240W hızlı şarjdan 320W’a hızlı bir geçiş yapan Realme, 300W’ı bir geçiş aşaması olarak değerlendirmiş gibi görünüyor. 300W şarj teknolojisiyle ilgili yayınlanan videoda, tamamen bitmiş bir cihazın sadece 35 saniyede yüzde 17 şarj seviyesine ulaştığı görülüyor. Tam dolum için ise yalnızca 5 dakikalık bir süre gerekiyor, ki bu da ortalama 4500 mAh kapasiteli bir pili tamamen doldurmak için oldukça etkileyici bir zaman dilimi.

Peki ya 320W? Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu yeni teknolojinin yüzde 17 şarja ulaşma süresinin 35 saniyenin altına inmesi bekleniyor. Tam dolum süresi ise muhtemelen 5 dakika olarak kalacak. Tüm bu detayları 14 Ağustos'ta yapılacak etkinlikte açıklamayı planlayan Realme, şimdiden teknoloji dünyasının odak noktası olmayı başardı.