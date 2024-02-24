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    • Haberler > Teknoloji > 52 yıl sonra bir ilki başarmıştı! Ay'a iniş yapan 'Odysseus' yan yattı

    52 yıl sonra bir ilki başarmıştı! Ay'a iniş yapan 'Odysseus' yan yattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    ABD, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin uzaya yolladığı ve 52 yıl sonra bir ilki başaran 'Odysseus' adlı uzay aracı, iniş yaptığı Ay'da yan yattı.

    ABD merkezli özel şirket Intuitive Machines'in 'IM-1' misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği 'Odysseus' adlı uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

    Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972 yılındaki 'Apollo 17' misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

    AY'DA YAN YATTI

    'Odysseus' adlı uzay aracının, iniş yaptığı Ay'da yan yattığı bildirildi. Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, Ay'da yan yatan Odysseus'un 'çok hızlı iniş yapması sebebiyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini' belirtti.

    Altemus, aracın devrilmiş olmasına rağmen oldukça fazla operasyonel kabiliyeti bulunduğunu söyledi. Şirket, ilk açıklamasında ise Ay'a ilk inişi sırasında Odysseus'un dik durduğu belirtilmişti.

    52 yıl sonra bir ilki başarmıştı! Ay'a iniş yapan 'Odysseus' yan yattı - 1. Resim

    6 FARKLI DENEY İÇİN YÜK TAŞIYORDU

    4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı 'Odysseus', NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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