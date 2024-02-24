52 yıl sonra bir ilki başarmıştı! Ay'a iniş yapan 'Odysseus' yan yattı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Şubat 2024 13:31 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 13:32 - Güncelleme:

ABD, Haber

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin uzaya yolladığı ve 52 yıl sonra bir ilki başaran 'Odysseus' adlı uzay aracı, iniş yaptığı Ay'da yan yattı.