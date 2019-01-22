Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yenilikçi startup projelerinin her birine yaklaşık 1 milyon avroya varan yatırımlar bulmayı amaçladıklarını belirten Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, “Dünya genelinde bugüne dek Insurtech girişimleri yaklaşık 25 milyar dolar yatırım almayı başardı. Şu ana kadar Insurtech HUB Türkiye’ye 30’dan fazla startup programı başvurusu oldu. Bunlardan yaklaşık 10 tanesi kuluçka ve hızlandırma programlarına alındı. Sigorta sektörü ile girişimciler arasında ve girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü görevi görecek olan Insurtech HUB, 5 yılda 100’ü aşkın başarılı startup’ı desteklemeyi hedefliyor” diye konuştu. Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci de Insurtech girişimlerinin başvurularının alınmaya başladığını belirterek, “Sigortacılıkla ilgili fikri olan herkesi bekliyoruz” dedi.