600 bin kişilik sahte hesap ortalığı karıştırdı! TUA'dan Alper Gezeravcı açıklaması

22 Ocak 2024 01:11 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 01:18

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi, Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gelişmeler heyecanla takip edilirken, Alper Gezeravcı adına açılan sahte sosyal medya hesapları gündem oldu.

Instagram'da 'alpergezeravci' kullanıcı adını kullanan bir hesap, Gezeravcı'nın ağzından bir soru-cevap paylaştı. Hesap, gerçek Alper Gezeravcı sanıldığı için 600 bin takipçiye ulaştı.

Hesaptan yapılan paylaşımlar Gezeravcı'nın zannedildiği için sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede 600 bin takipçiyi geçen hesap, profil açıklamasına "Sayfamız, Alpergezeravcı ve axiom 3ü tanıtmak amacıyla kurulmuş sayfadır" notunu ekledi.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN 'SAHTE HESAP' UYARISI

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), yaşananların ardından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına dair bir paylaşımda bulundu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.