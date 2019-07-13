Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat dalgalanmaları ve kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarla gündemden düşmeyen Bitcoin’in aşırı elektrik tüketimi de birçok kişi tarafından eleştiri konusu oluyor.

Bu noktada Cambridge Üniversitesi tarafından kripto para birimleri ağının kullandığı elektriği belirleyen ve diğer kurumların elektrik kullanımıyla karşılaştıran yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırma Bitcoin’in yılda saat başına 61.76 terawatt elektrik kullandığını ve bu rakamla çoğu ülkeyi geride bıraktığını ortaya koydu. Çalışmada ayrıca Bitcoin’in bir ülke olsaydı, dünyada en çok enerji talebine sahip olan 41’inci ülke olacağı bildirildi.

2019 yılında Bitcoin’in İsviçre'den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüler arasında yer aldı. Çekya’da yıllık saat başına 62.34 terawatt elektrik kullanılırken, İsviçre’de ise saat başına 58.46 terawatt olduğu ifade edildi.

OPERASYONLAR İZLANDA’YA TAŞINIYOR

Öte yandan bazı Bitcoin madencileri enerji masaflarının daha düşük olması sebebiyle operasyonlarını İzlanda’ya taşıyor.

Madencilerin İzlanda’yı tercih etmesinin sebebi ise makul fiyatlı jeotermal enerji sağlanmasının yanı sıra İzlanda’nın soğuk bir ülke olması ve bu nedenle çalıştırılan yüksek sayıda bilgisayarı soğutmak için ayrıca maliyet oluşmaması.