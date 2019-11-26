Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şirketleri yeni yıla şimdiden hazırlayan yenilikçi iş uygulaması e-Şirket, işletmelerin finansal dönüşümüne katkı sunarken zamandan ve maliyetlerden tasarruf ettiriyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Turkcell olarak şirketlerin yanındayız. Bu amaçla kurumlara uçtan uca terzi işi çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile onların dijitalleşerek rekabette bir adım öne geçmelerine katkı sağlıyoruz. Bunun bir parçası olarak şimdi de KOBİ’lerimizin vergi uyum süreçlerini dijital ortama taşımaları ve kolayca takip edebilmeleri için e-Şirket platformumuz ile çözüm sunuyoruz. Bu sayede KOBİ’ler sadece süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayacak; aynı zamanda 2020 yılı Ocak ayında mecburi olarak hayata geçecek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne de uyum sağlayacak. Bundan sonra da sunacağımız yenilikçi çözümlerle ülke ekonomimizin lokomotifi konumunda olan KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. Bir ay boyunca ücretsiz tecrübe edilebilen platformda ayrıca yeni müşterilere yüzde 30 ek kapasite sunuluyor.