Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'daki erişim sorunu milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Gmail, YouTube gibi Google servisleri ve arama motoruna yaklaşık bir saattir zorlukla erişim sağlanıyor.

GOOGLE'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Zaman zaman internet bant ağlarında yaşanan yoğun yüklenme, kullanıcıların Google, Facebook, YouTube ve Instagram gibi belirli platformları açmasını zorlaştırıyor. Operatörlerden sorunun sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDEN ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.