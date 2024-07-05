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Haberler > Teknoloji > 7 yaşındaki kız, Tesla’daki hatayı Musk’a bildirdi! Milyarderden cevap gecikmedi

7 yaşındaki kız, Tesla’daki hatayı Musk’a bildirdi! Milyarderden cevap gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 yaşındaki kız, Tesla’daki hatayı Musk’a bildirdi! Milyarderden cevap gecikmedi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 yaşındaki Çinli bir kız, Tesla’nın araçlarındaki arızayı bildirmek için harekete geçti. Sorunu bildiren bir video çeken Molly’nin görüntüleri X’te viral oldu. Elon Musk’a çağrı yapan küçük kıza ünlü isimden cevap jet hızıyla geldi.

Küçük kız, Tesla otomobilinin dokunmatik ekranındaki probleme dikkat çekmek için video çekti. Elon Musk'a seslenen Molly, yaşadığı problemi anlattı. Sorunu gösterdikten sonra ise araştırılmasını rica edip çözüm talep etti. Dünyaca ünlü milyarder Musk, jet hızıyla gönderiye cevap vererek sorunun çözüleceğine dair güvence verdi.

Viral olan video sosyal medya platformu X'te @DriveGreen80167 adlı kullanıcı tarafından “Molly önemli bir hatayı Bay Musk'a @elonmusk bildirmeye karar verdi” başlığıyla paylaşıldı.

7 yaşındaki kız, Tesla’daki hatayı Musk’a bildirdi! Milyarderden cevap gecikmedi - 1. Resim

SORUNU VİDEODA GÖSTERDİ

Molly videodaki sorunu dokunmatik ekran üzerinde çizim yaparak gösterdi. Çizer çizmez, önceki yaptıkları hemen kayboldu. Molly açıkladıktan sonra Musk’a “Görüyor musun? Bunu düzeltebilir misin? Teşekkür ederim” diye sordu.

ELON MUSK’TAN OLUMLU CEVAP 

Genç kızın bu sevimli talebine SpaceX CEO'sundan cevap gecikmedi. Musk, X hesabından “Elbette” diye yazdı. 

Elon Musk'ın paylaşıma verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Musk'ın bu hızlı geri dönüşünü tebrik etti. X'te bir kişi “Bence Elon her şeyi düzeltebilir, bu yüzden evet” yazarken, bir diğeri “Çok sevimli” yazdı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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