Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer İnönü sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.”



Birlikte daha da hızlı büyüyecekler



Zynga CEO’su Frank Gibeau ise, “Peak’e ‘aramıza hoş geldin’ demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Toon Blast ve Toy Blast’ın katılımıyla listelerde üst sıralarda yer alan oyun sayımızı sekize çıkarırken, küresel kullanıcı sayımızı çarpıcı bir şekilde artırıyor ve gelecekteki yeni projelere hazırlanıyoruz. Peak ve Zynga birlikte daha da hızlı büyüyecek” diyor.



Peak Kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin anlaşmayla ilgili duygu ve düşüncelerini, “Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye’den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz” sözleriyle belirtiyor.

Sidar Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.”

Peak ekibi çok şey keşfetti, çok şey öğrendi...



10 yıl önce dünya çapında bir teknoloji şirketi kurmayı hayal eden Peak ekibi hayallerini gerçekleştirdi ve Türkiye tarihinin en değerli şirketlerinden birini ortaya çıkardı. ABD’li Zynga (Nasdaq: ZNGA) ile güç birliği yapan şirket artık yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Anlaşma ile sadece ortaklık yapısı değişen Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga’ya devredecek.



Şimdi size bu büyük başarının gerçek kahramanlarından yani Peak ekibinden bahsetmek istiyoruz:

Peak, mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, 29 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ekiplerinden biri. 10 yıldır İstanbul’da çalışıyor ve dünyanın en büyük oyunlarını yine İstanbul’daki ofislerinden geliştirip büyütüyorlar.



İmzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Peak ekibi, dünyanın en büyük mobil oyun şirketi olma hedefine hızla ilerlemeyi sürdürecek. Var olan oyunları Amerika ve Japonya gibi pazarlarda hızla büyümeye devam edecek olan ekip, oyun prodüksiyonunun her alanında daha ileriye gitmek amacıyla dünyanın en iyi oyunlarını geliştirme ve ilerletme hedefinden de hiçbir zaman vazgeçmeyecek.



Peak ekibinin ulaştığı nokta, sayısız ülkede bir numara olmuş başarılı oyunlar geliştirmenin çok ötesine geçiyor. Geliştirdiği teknolojiler, oyun mekanikleri, tasarım dili, pazarlama yöntemleri ve farklı pazar yapılarını kavrayış biçimleri ile bir ürünü sıfırdan ele alıp tüm dünyaya yayma becerileri, global mobil oyun endüstrisine yön veriyor. Peak yalnızca elde ettiği başarı ve büyümeyle değil, global bir teknoloji lideri olarak da öne çıkıyor ve mobil oyun şirketlerinin küresel iş yapma kültürünü derinden etkiliyor. Bu durum gerek uluslararası alanda gerekse yurtiçinde faaliyet gösteren mobil teknoloji firmalarına ilham oluyor.



Bir takım olarak keşfetmek, ilerlemek ve büyümek anlayışı Peak’in en temel değerleri arasında yer alıyor. Öğrenmeye ve ilerlemeye inanan Peak ekibi, deneyim ve birikimini Türkiye’nin dört bir tarafındaki üniversite öğrencileriyle paylaşıyor, ulusal ve uluslararası konferanslarda, geliştirdiği teknolojileri anlatırken tutkuyla bağlı olduğu değerleri de yansıtıyor.



Yepyeni başlangıçların habercisi

Anlaşmanın ülkemiz için belki de en güzel yanı, yepyeni başlangıçların da habercisi olması. Çünkü Türkiye tarihinde, bu kadar küçük bir ekiple, bu kadar kısa sürede yaratılan bu boyutta bir değer yok. Tüm tarihimizin sayılı şirketleri arasına giren Peak, bunu sanatla, mühendislikle, ürün uzmanları ile, pazarlama ekibi ile, kullanıcı deneyimi ekipleri ile, büyük veri, bulut sistemleri, iş analizi ekipleri ile başardı. Tüm takım birlikte çalışmaya devam edeceği için, bunun yeni başlangıçların habercisi olduğunu söylemek mümkün.



Peak ve Zynga arasındaki anlaşma, farklı ülkelerdeki rekabet kurumlarının onaylarına tabi bulunuyor.



Peak hakkında daha fazla bilgi için peak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.