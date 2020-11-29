Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, yeni güvence paketinin içerik ve kapsam açısından Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek “Örneğin sevgilinizle tartıştınız ve cep telefonunuzu o kızgınlıkla duvara fırlattınız. Ya da çocuğunuz futbolcu olma hevesiyle topa vurdu ve televizyonunuzun ekranını parçaladı. Bu tip durumlar sigorta kapsamına alınmıyordu. Bu pakette bu tür durumlarda da cihazınız marka ve model fark etmeden koruma kapsamında. Hem teknik arıza durumlarında hem de kullanıcı kaynaklı hasarlarda işçilik hizmeti için ücret alınmıyor. Bu süre zarfında ikame cihaz sağlandığı gibi talep edilmesi durumunda piyasa değerinin üstünde alınarak yeni cihaz temin edilebiliyor” dedi.