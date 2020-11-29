Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

E-Atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle bugüne kadar dört ilde kodlama sınıfları açan Vodafone, kasım sonu itibarıyla üç ilde daha kodlama sınıfları kuracak. Vodafone’un Uşak Bir Eylül İlkokulu, Bingöl 100. Yıl Ortaokulu ve Çanakkale Mahmudiye İlkokulunda açacağı sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara kodlama sınıfı kurduklarını belirterek "Bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana ve Gaziantep’te kodlama sınıfları açtık. Şimdi de Bingöl, Çanakkale ve Uşak’ta kodlama sınıfları açmaya hazırlanıyoruz. Kodlama sınıflarımız, uzaktan eğitime destek olmak amacıyla EBA destek noktaları olarak da hizmet verecek" dedi.