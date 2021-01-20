Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilci atamamakta direnen Twitter, Periscope ve Pinterest’e reklam yasağı uygulanmasına karar verdi. BTK, daha önce de Twitter, Periscope, Pinterest ve şirketlerine kırkar milyon lira idari para cezası kesmişti. Bu platformların reklam yasağının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi hâlinde BTK, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 da-raltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek. Bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için kritik tarih ise 19 Nisan 2021. Eğer bu da çözüm olmaz ise 30 günlük sürenin ardından yüzde 90 bant daraltılmasına gidilecek. Bu da platforma erişimin kapanması anlamına geliyor. Diğer taraftan BTK’nın reklam yasağı getirdiği Periscope'un (Scope) Twitter tarafından mart ayında kapatılması bekleniyor.

1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya kanunu ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan platformların temsilci bulundurması zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma kararı almıştı.

Öte yandan Türkiye’deki sosyal medya reklam pastasının 1,5-2 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor. Pastada aslan payı ise Facebook, Instagram ve Twitter'a ait.