Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar WhatsApp ve Instagram'a saat 20:25 sıralarında erişim sorunu yaşanmaya başlandı. İki uygulamanın da çöktüğü ifade edilirken sorunla ilgili flaş açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi. İşte detaylar...

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a giriş yapılamıyor. Kullacılar merak içinde peki sorun ne? İşte ilk açıklama...

Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirirken saat 20:25 sıralarında başlayan sorunun sürdüğü görüldü. Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı. Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.

