Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Koronavirüs salgını, dijitalleşmeyi hızlandırarak hem dijital yeterliliğin artmasına hem de yeni teknolojiye daha fazla ilgi duyulmasına yol açtı. Yapılan araştırmalar dijital kullanım, çevresel ve sosyal farkındalığın artık sadece Y (17-36 yaş) ve Z (7-16 yaş) kuşağıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 75 yaş üzeri vatandaşların dijital alışkanlıklarını araştırdı. Araştırma pandemi sürecinde yaşlıların akıllı telefon kullanımı ve online alışverişe yöneldiğini ortaya koydu. Buna göre, yaşlıların koronavirüs salgını öncesinde akıllı telefon kullanım oranı yüzde 61 iken, bu oran pandemi sonrası yüzde 81’e çıktı.

İLK DEFA KULLANANLAR YÜZDE 44

Salgın döneminde yeni bir teknolojiyi ilk kez kullananların oranı ise yüzde 44 oldu. Yine, pandemi dönemiyle beraber artan online alışverişe de yaşlılar uyum gösterdi. Araştırmaya göre, 75 yaş üstü vatandaşların yüzde 67’si artık alışverişini online yapıyor. Ayrıca, yaşlıların pandemi öncesi nakit kullanım oranı 68 iken, bu oran pandemi sonrası yüzde 39’a düştü. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kaynakları “İnsanların, dijital teknolojileri daha fazla benimsedikleri pandemi dönemiyle hem her yaştan bireyin verimliliği arttı hem de kuşaklar arası dijital mesafe azaldı” değerlendirmesini yaptı.

Telefonda üretim üssü oluyoruz Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin yatırımları ile Türkiye'nin, bölgenin önemli akıllı telefon üretim üslerinden biri hâline gelmesi bekleniyor.

Göz dostu telefon Oppo, A Serisi’nin yeni modeli A54’ü tüketicilerle buluşturdu. 6,5 inçlik boyutuyla Oppo A54, Gün Işığı Ekranı ve Ay Işığı Ekranı ile birlikte geliyor.