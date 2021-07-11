Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oppa Teknik kurucu ortağı Yusuf Yıldırım, Türkiye’nin cep telefonu teknik servisinde dünya üçüncüsü olduğunu belirterek geliştirdikleri yazılımla ikinci el telefon satımında alıcı ve satıcıları koruma altına aldıklarını söyledi. Yıldırım, “Cihazda değişen parçalar ekspertiz raporuyla öğreniliyor. Cep telefonunu hiç açmadan, bir dakika içinde değişen parça varsa öğrenilebiliyor. Kullanıcı bilgilerine kesinlikle erişilmiyor. Cihazın alım- satım tarihine kadar olan tüm sürecin yanı sıra herhangi bir adli kaydı olup olmadığı ortaya çıkarılıyor. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde cep telefonu açıldığında içinden parça alınıyor algısı tamamen ortadan kalkacak. Teknik servislere güven % 100 sağlanmış olacak. Ekspertiz garantisi de veriliyor” dedi. Ürünlerin tamir görüp görmediğinin öğrenilmesini isteyen kullanıcılar bu hizmetten 50 TL karşılığında yararlanabilirken, kapsamlı bilgi için 100 TL ödeyerek rapora sahip olunabiliyor.

Vodafone’dan yenilenmiş ikinci el cepler Vodafone Türkiye, Dünya Çevre Günü’nde yenilenmiş ikinci el cihaz kampanyası başlattı.

İkinci el telefona TSE garantisi geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin 2. el cep telefonu sektöründe yürüttüğü çalışmayı anlattı.