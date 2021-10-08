Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, yaşlı meşe ağaçlarının daha fazla karbondioksit emilimi yaparak atmosferdeki karbondioksit artışının düşmesine yardımcı olduğu keşfedildi. Ortaya çıkan sonuçla küresel ısınmaya karşı önemli bir adım olduğu belirtildi.

İKİ GRUP OLUŞTURULDU

Deney süresince Üniversite’nin Orman Araştırma Enstitüsü’ndeki tesislerde bulunan 175 yaşındaki meşe ağaçların bazıları karbondioksitle zenginleştirilmiş havaya maruz bırakıldı. Kontrol grubu olarak belirlenen diğer meşeler ise sadece atmosferik karbondioksite maruz bırakılarak verdikleri tepkiler karşılaştırıldı.

UYUM SAĞLADILAR

Karbondioksitle zenginleştirilmiş havada bulunan meşelerin, kontrol grubundan yüzde 37 daha fazla karbondioksit kullandıkları görüldü. 2050 yılında dünyada görülmesi beklenen seviyenin taklit edildiği ve ağaçların buna uyum sağladıkları anlaşıldı.

FOTOSENTEZ ORANLARINI ARTTIRDILAR

Yüksek karbondioksit koşulları altında, meşe ağaçlarının havadan daha fazla gazı depolayarak ve emilimi arttırarak fotosentez oranlarını arttırdıkları anlaşıldı. Daha önce yaşlı ağaçların karbon emilim döngüsüne hapsoldukları ve fotosentez oranlarını değiştiremedikleri görülmüştü, bu yeni çalışma yaşlı ağaçların yeni numaralar öğrenebileceklerini gösterdi.

AĞAÇLAR ORTAMA GÖRE TEPKİLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Çalışmanın baş yazarı Anna Gardner, ‘’Topladığımız veriler, ormanların karbon tutumunu modellemek için hayati önemde ve ormanların iklim değişikliğine nasıl cevap verdiklerine dair bildiklerimizi ilerletmemizi sağlıyor ’’ dedi.

KÜRESEL ISINMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Çalışmanın iklim politikalarının bir adım ileriye taşınması için önemli olduğu düşünen araştırmacılar, ağaçların ne kadar süreyle fazladan karbonu tutabildiklerinin ve orman ekosistemine etkilerinin derinlemesine arttıra bilir.

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