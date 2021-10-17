Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk sanatçı Refik Anadol’un “Machine Hallucination” isimli eserinin 5,1 milyon dolara satılmasının ardından gözler NFT’lere çevrildi. NFT satışları sanat dünyası için de ek gelir kapısına dönüştü. Ünlü komedyen Cem Yılmaz NFT satışlarından 250 bin lira kazanç sağlarken, onu Nurgül Yeşilçay ve Edis izledi.

İşte NFT’nin ünlüleri:

NURGÜL YEŞİLÇAY

Sanatçı Nurgül Yeşilçay, NFT hâline getirdiği dizisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poz isimli mini dizi sadece fotoğraflarla oluşturuldu. 7 bölümden oluşan dizinin her bölümü 3-4 dakikalık kesitlerden oluşuyor. Yalnızca 50 adet orijinal kopyaya sahip olacak ve 50 kişiye satılacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Nurgül Yeşilçay’ın yapımcılığını ise Necati Kocabay’ın yürüttüğü dizide, Suzan ve Harun isimli evli bir çiftin hayatı anlatılıyor.

CEM YILMAZ

Kısa bir süre önce NFT dünyasına adım atan ünlü komedyen Cem Yılmaz ilk NFT satışını yaptı. Yılmaz’ın popüler NFT pazar yeri OpenSea’de açık arttırmaya çıkarılan üç NFT’si 24.500 dolar değerinde 7.03 ETH karşılığında satıldı. Satışların ardından Cem Yılmaz kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla NFT eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve ‘Whisky Bath’ isimli kullanıcıya teşekkür etti. Ünlü komedyen eserlerini satın alan kişilere, tüm gösterilerinde iki kişilik davetiye göndereceğini duyurmuştu.

CAMDAKİ KIZ

Prodüksiyon şirketi OGM Pictures da NFT dünyasına giriş yaptı. TV ekranlarında izleyicilerle buluşan “Camdaki Kız” dizisi için Dart Duvar’a alternatif bir afiş tasarlatan şirket, bu afişi Carny NFT Pazar Yeri’nde (carny.io) satışa çıkardı. Sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, yarın satışa çıkıyor. OGM Pictures, yapılacak satışlardan elde edilecek tüm gelirin HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonuna bağışlanacağını açıkladı.

EDİS

Ünlü yıldız Edis, NFT dünyasına kendi Fan Token’ını çıkararak dâhil oldu. NFT destekli ilk Fan Token özelliği taşıyan Edis Fan Token bu anlamda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 90 kuruş olarak Edis Fan Token parası yarın ön satışa sunulacak. Ayrıca Edis Fan Token sahipleri özel Edis NFT’lerine sahip olabilecek. Konserlerde özel ayrıcalıklar ve sosyal sorumluluk projelerine katılım da token sahiplerini bekliyor.

NFT NEDİR?

NFT (Non Fungible Token) kelime anlamı olarak “takas edilemez jeton” anlamına geliyor. NFT’ler, ağırlıklı olarak Ethereum blok zincirinin bir parçası ve JPG, MP3, video, GIF gibi formatlara sahip. Her dijital ürünün bir seri numarası bulunur ve sahiplik blockchain ile garanti altına alınır. NFT dünyasına adım atmak istiyorsanız özel bir cüzdana ihtiyacınız var ve bu cüzdanı kripto para birimiyle doldurmanız gerekiyor.

Cem Yılmaz çizimlerini NFT olarak satışa çıkardı Komedyen Cem Yılmaz, çizimlerini NFT formatında satışa çıkardı.

YouTube videosu NFT ile 760 bin dolara satıldı ABD’de Howard Davies-Carr isimli adam, 2007 yılında, çocuğu Charlie 1 yaşındayken, 3 yaşındaki abisi Harry’nin parmağını ısırdığı bir video çekmişti. O video 14 yıl sonra NFT ile tam 760 bin dolara alıcı buldu.

NFT: Sanat mı, yoksa zenginlerin yeni oyuncağı mı? Açılımı ‘Değiştirilemez Token’ olan NFT, aslında ‘kripto sanat’ anlayışı. NFT ile bir dijital sanat eseri, bir Tweet veya video ve müzik dosyası alabilirsiniz. Ancak bir NFT’nin görüntüsünü sağ tıklayıp masaüstüne kaydetmek sizi milyoner yapmaz.