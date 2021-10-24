Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bursa’da faaliyet gösteren Inweb firması artırılmış gerçeklik uygulamasıyla mobilya, dekorasyon, halı gibi ürünleri daha satın almadan evde görmenize imkân sağlıyor.

Inweb firması yöneticilerinden Haşim Murat Bekar, telefon, tablet ve web üzerinden kullanıcılara hizmet verdiklerini belirterek “Firmalara yazılım sektöründe Crm, Erp, Websayfası, e-Ticaret siteleri ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile hizmet veriyoruz. Özellikle korona döneminde mağazalara gelen ziyaretçiler azalmaya başlamıştı. Bu dönemde evinde çıkamayan müşterilere firmaların mobilya, halı ve dekorasyon ürünlerini tanıtmalarını sağlıyoruz. Tüketicilerin karar vermesine yardımcı oluyoruz. Firmalar da satışlarını artırıyor” dedi.

Bekar, artırılmış gerçeklik üzerinden tüm mobilya ve halı sektörüne hizmet vermek istediklerini söyledi.

Mobilyacı 100 bin kişi arıyor MOSFED Başkanı Ahmet Güleç “Sektörümüzün marangoz, döşemeci ve boyacı, kısacası emek yoğun elemana ihtiyacı var. Üretim talebine yetişemiyoruz. Gençler masabaşı çalışmayı tercih ediyor. ‘Mavi yaka’nın imajını yükseltmemiz gerekiyor” dedi.