Türkiye Gazetesi

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yine attığı bir tweet’le gündemde.

TAKİPÇİELRİNE SORDU

Musk 62 milyondan fazla takipçisine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sordu.

SATMALARINI İSTİYORLAR

Musk'ın anket şeklindeki paylaşımı 2,5 milyondan fazla oy aldı. Halen devam eden ankette Musk'ın hisselerini satmasını isteyenler önde gidiyor.

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Musk bir Tweet daha atarak anketin ciddi olduğunu, sonuç ne çıkarsa çıksın ona uyacağını söyledi.

“MİLYARDERLER VERGİSİ”

ABD'de bazı demokratlar "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergiyi gündeme getirmişti.

TEK YOLU HİSSE SATMAK

Musk "Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almıyorum. Elimde sadece hisselerim var ve bu vergiyi ödeyebilmemin tek yolu da hisse satmak" dedi.

21 MİLYAR DOLAR NAKİT ELDE EDECEK

Anket sonucunda, Elon Musk sahibi olduğu elektrik araç üreticisi Tesla'nın yüzde 10 hissesini satarsa, yaklaşık 21 milyar dolar nakit elde etmiş olacak.

Elon Musk’tan tarihi yükseliş: Serveti 335 milyar dolara ulaştı Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın serveti 335 milyar dolara ulaştı. Yeni servetiyle iş adamı Warren Buffett'ı üçe katlayan Elon Musk, zirvede yerini sabitledi. Aynı zamanda Musk, anayurdu Güney Afrika'nın geçen yıl elde ettiği toplam milli gelirden daha fazla bir paraya sahip oldu. 50 yaşındaki milyarderin servetinde yaşanan artış, Tesla hisselerindeki yüzde 8,5’lik yükselişi de peşinden getirdi.

Elon Musk'tan BM'lere meydan okuma! Servetini ortaya koydu Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini öne süren BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'e cevap vererek meydan okudu. Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise BM'nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla'daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı.

Dünyanın en zengini Elon Musk rakipleriyle arayı iyice açtı Tesla’nın değerinin 1 trilyon dolar olmasıyla Elon Musk’ın kişisel serveti 288 milyon dolara ulaştı. Musk böylelikle listedeki diğer zenginlerle arasındaki farkı biraz daha arttırdı.