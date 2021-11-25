Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır devam eden kaybolan tweetler sorununa Mikroblogging sitesinden sınırlı çözüm geldi. Daha öncesinde masaüstü sürümünde yaşanan sorunu çözen şirket, İOS kullanıcıları için harekete geçti.

IPHONE KULLANICILARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Daha önce web sürümü için bu sorun çözülmüştü ancak problem iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Twitter'dan yapılan son açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak. Geriye sadece Android kullanıcıları kaldı. Aylardır devam eden bu sorunun yakın zamanda Android'de de çözülmesi bekleniyor.

YENİ ÖZELLİK YOLDA

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketten aktarılan bilgilere göre uzun süredir birçok kullanıcı istenmeyen sohbetlerden rahatsız.

BAŞKALARI SİZİN ADINIZA YAZABİLİYOR

Siz istemeseniz bile bir başkaları sohbete sizin adınızı yazabiliyor ve bildirimleri görmeye devam ediyorsunuz. Twitter, bu durumu sonlandırmak için adım atmaya karar verdi.

ETİKETLEMELER KALDIRILABİLECEK

Henüz fikir aşamasındaki geliştirmeye göre kullanıcılar kendilerinden bahsedilen Tweetleri sonlandırabilecek. Yetkililerin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla özellik tıpkı Instagram'daki fotoğraf etiketlemenin kaldırılması gibi çalışacak.

Biri sizin fotoğrafınızı etiketlediğinizde etiketi kaldırabiliyorsunuz. Burada da mention'ı kaldırabileceksiniz.

SOHBETTEN KAÇINMA İMKANI

Twitter'da istenmeyen mentionları engellemek için sessize al ya da blokla seçeneği bulunuyordu. Ancak bu durumda kullanıcıları tamamen durdurmuş oluyorsunuz. Yeni özellikle sadece söz konusu sohbetten kaçınma imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca birkaç gün boyunca hesabınızı sessize almanız da mümkün olacak.

Twitter araştırması: Paylaşımların çoğu yüzde 25'lik kesim tarafından yapılıyor Pew araştırma kurumu Twitter'da paylaşılan tweetlerin yüzde 97’sinin, Twitter’ı aktif olarak kullanan yüzde 25’lik kesimden geldiğini ortaya koydu.

Twitter kullanıcılarını sevindiren karar: Fotoğraflar tam boy gösterilecek Twitter, mobil uygulamada kullanıma sunduğu 'tam boy görsel' özelliğini web sürümüne de getirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, paylaşılan fotoğrafı tam boy görmek için tıklamak zorunda kalmayacak.

'Kendi platrofmumu kuracağım' dedmişti: Trump yine Twitter'ın peşinde Donald Trump, 2021 yılının başında kapatılan Twitter hesabının peşine düştü. Eski Başkan federal mahkemeye giderek resmen başvuruda bulundu.