Türkiye Gazetesi

ABD merkezli sosyal medya devi Instagram, son zamanlarda video özelliğini geliştirmesi ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün platformun başkanı Adam Mosseri, 2022 hedeflerini açıklamıştı. Mosseri, daha fazla video ve daha fazla içerik üreticiye odaklandıklarını duyurdu.

Instagram, TikTok'tan kopyaladığı kısa biçimli video formatı Reels'i geliştirmeye devam ediyor. 2022'de şirket, tüm video içeriklerini Reels etrafında toplamayı planlıyor. Ancak içerik kısmında başka özellikler üzerinde de durmakta.

YENİ GİZLİLİK AYARI

Uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, sosyal medya platformları hakkında dikkat çeken sızıntılar ile tanınıyor. Twitter'da Instagram'ın iki yeni özellik geliştirmeye çalıştığını açıkladı. Bunlardan biri Facebook ile bağlantılı Instagram hesapları ile ilgili.

Yeni özellikle birlikte, Instagram'da paylaşılan bir gönderiyi Facebook’ta paylaşmadan önce gizlilik seçeneği sunulacak. 2022'de gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcılara büyük bir kolaylık ve gizlilik seçeneği hakkı sunacak. Mevcut sürümde kullanıcılar, bir gönderiyi Facebook'ta paylaşırken gizliliğini ayarlayamıyor.

Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı bir diğer özellik ise, galerideki bir videonun Boomerang’a dönüştürülmesi. Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından, Instagram’a Boomerang içeriği yüklemek için tek seçenek uygulamanın kamerasını kullanmak olmayacak. Mevcut bir videonun istenilen kısmı Boomerang'a dönüştürülebilecek.

Instagram, 2022 planlarını açıkladı: Videoda patlama yaşanacak Teknoloji devi Meta’ya bağlı Instagram, resmi olmayan verilere göre 2 milyar kullanıcı barajını kısa süre önce aştı. Platform, yeni özellikler getirerek ve mevcut özellikleri geliştirerek daha fazla kullanıcı çekmeye çalışıyor.

Instagram'da Reels ile cevap verme dönemi başladı Sosyal medya platformu Instagram, Reels özelliği üzerinde bir yenilik yaparak yorumlara cevap vermeyi başlattı.