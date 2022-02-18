Türkiye Gazetesi

WhatsApp başta olmak üzere pek çok uygulamada mesaj sabitleme sıradan bir özellik. Bazı kişiler ve sohbetler bizim için daha önemli ise o sohbetleri sabitleyerek mesaj listesinin en üstüne getiriyoruz. Böylece mesaj listesine her girdiğimizde listede o sohbeti aramak yerine direkt gözümüzün önüne yerleştirmiş oluyoruz.

İşte bu özellik nihayet Twitter kullanıcıları için de artık mümkün. Twitter'ın direkt mesajlarda konuşma sabitleme özelliği bundan sonra sadece Blue aboneliği gerektirmiyor. Android, iOS ve web kullanıcılarının hepsi bu özelliği kullanabilecek.

TWITTER SOHBET SABİTLEME NASIL YAPILIR?

Sohbet sabitlemek için, en sevdiğiniz konuşmanın üzerine uzunca basmanız ve ‘sohbeti sabitle’ye dokunmanız yeterli. Bu şekilde en fazla altı sonbeti sabitleyebilirsiniz. Sabitlenen sohbeti artık orada görmek istemiyorsanız yine sohbetin üzerine basılı tutup ‘sohbeti ayır’ düğmesine tıklamanız gerekiyor.

Kasım 2021'de bu özellik Blue kullanıcıları için başlatılmıştı. Ödedikleri ücret karşılığında ayrıcalıklı hizmetler alan Twitter Blue kullanıcıları belki de bu özelliğin herkese açılmasını istemiyor olabilir. Ancak Twitter, özelliklere ilk erişim için Blue’yu kullanacağını açıkladı.

Twitter, tacizci hesapların peşine düştü Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların tacize karşı korunması için yeni bir politika izlemeye başlıyor. Bu adımlardan biri de ‘Güvenlik Modu’ oldu. Yeni özellik bazı ülkelerdeki kullanıcılara sunuldu.

Twitter, yakın arkadaşlara özel tweet'leri başlatıyor Popüler sosyal medya platformu Twitter, ‘Flock’ isimli bir özelliği test etmeye başladı. Flock, kullanıcılara seçtikleri 150 kişiye özel (diğer takipçilerinin göremeyeceği şekilde) tweet atma imkanı tanıyacak.