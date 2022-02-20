Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sosyal paylaşım uygulaması TikTok’un temsilcileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi milletvekillerinin sorularını cevapladı. Komisyona gönderilen yazılı cevaplarda TikTok’la ilgili verilen bazı bilgiler şöyle:

DANIŞMA KONSEYİ KURULDU

TikTok, kısa süre önce bölgesel bir Güvenlik Danışma Konseyi kurdu. Türkiye merkezli TikTok kullanıcılarının verileri, dünyanın önde gelen yer hizmet ve bulut bilişim sağlayıcıları tarafından depolanıyor. Veriler, uluslararası ve bölgesel olarak sertifikalı üçüncü parti veri merkezi sağlayıcıları tarafından korunuyor.

250 İÇERİK KALDIRILDI

2021 yılında Türkiye’de 113 resmi kaldırma talebi aldık. Bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarımızı ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içeriği kaldırdık. Ciddi veya tekrarlanan ihlallere karışan hesapları ve cihazları askıya alıyor veya engelliyoruz. Gerektiğinde, hesapları ilgili yasal makamlara bildiriyoruz.

13 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KABUL EDİLMİYOR

TikTok, 13 yaşından küçük hiçbir kullanıcıyı platformuna kabul etmiyor. Türkiye, platform kullanımı açısından baktığımızda kilit pazarlarımızdan biri olarak konumlanıyor. Türkiye’de, her ay milyonlarca kişi TikTok’u kullanıyor. 16 yaşından küçük hesap sahipleri doğrudan mesajlaşmayı kullanamaz veya canlı yayın açamaz. 18 yaşından küçük hesap sahipleri sanal hediye özelliklerimizi kullanamaz, hediye gönderemez veya alamazlar.

Bütün vergi yükümlülüklerine uymakta ve Türkiye’de ödemekle yükümlü olduğumuz bütün vergileri ödemekteyiz. Mesela, 2021 yılında 92,9 milyon TL’lik Dijital Hizmet Vergisi tarafımızca ödenmiştir. Türkiye, TikTok için kilit önemde bir pazar konumundadır. Türkiye’deki milyonlarca kullanıcımız, platformu eğlenmek için önemli bir mecra olarak kullanıyor.

91 MİLYON İHLAL VİDEOSU KALDIRILDI

TikTok’a 2021 yılının 3. çeyrek sırasında yüklenen tüm videoların yaklaşık yüzde 1’i olan 91 milyondan fazla ihlal videosu kaldırıldığını belirtn sosyal medya devinin temsilcileri “Bu videoların yüzde 95,1’i kullanıcı tarafından bildirilmeden önce, yüzde 88,8’i video izlenmeden önce ve yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde olmak üzere, toplamda yüzde 93,9’u kaldırılmıştır” bilgisini paylaştı.

Tiktok videoları çeken anneye velayet şoku! İzmir’de boşanma aşamasında olduğu eşinin Tiktok’ta çok uzun süre vakit geçirerek çocuklarını ihmal ettiğini ispat eden iş adamı baba mahkeme tarafından haklı bulundu. Anne çocukların velayetini kaybetti.

TikTok'ta Instagram rüzgarı: Hikayeler özelliği değişti Çin merkezli sosyal medya devi ByteDance’ın geliştirdiği TikTok, tüm dünyada kullanılan en popüler sosyal medya ağlarından biri. TikTok, bir süre önce platforma entegre ettiği hikayeler özelliğini geliştiriyor.