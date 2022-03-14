Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer enerji santrallerini hedef almasıyla radyasyon sızıntısı yeniden gündeme geldi. Nükleer sızıntıları önleyebilecek malzemeler son günlerde gündeme gelmeye başladı. Türk bilim insanları ise, borun hammaddesini kullanarak radyasyon sızıntılarını önleyecek bir projeye imza attı. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından yılın bilim insanı ödülüne layık görülen Faruk Durukan, netron ışınlarını durdurmayı başardığını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AR-GE şirketini yürüten Faruk Durukan, "Yapmış olduğumuz çalışma, sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz bir bor türevidir. Bu çalışma ile 2013 yılında ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü aldık. Bu çalışma ile dünyada ilk defa netron ışınlarını durdurmayı başardık." dedi.

(Foto: İHA)

Ardından çalışmanın yeni olmadığını ancak Ukrayna kriziyle gündeme geldiğini belirterek, "Nükleer santraller özellikle savaş zamanlarında büyük tehlike oluşturmaktadır. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı hamlede nükleer santralleri vurmaya kalkmıştı. Bu nükleer santraller vurulduğu zaman bunun zararı sadece yakın çevresini değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle komşu ülkeler büyük zarar görmektedir. Nitekim daha öncelerde Çernobil faciasında da bizim Karadeniz bölgemiz çok etkilenmişti." ifadesini kullandı.

KURŞUN DUVARIN YAPAMADIĞINI YAPIYOR

Faruk Durukan, çalışmanın kapsamını da şöyle açıkladı: "Bizim bu yaptığımız çalışma nükleer santraller patladığı zaman ve patlamadan önce zırhlanması ve patlama sırasında sızıntıyı durdurmak üzere planlanmış bir çalışma. Bu gördüğünüz blok halinde sodyum pepta borat an hidrad ile yapılan beton bloğun 9 metre kalınlığında kurşun duvarın durduramadığını bu malzeme durduruyor. Bununla ilgili olarak da çeşitli üniversiteler, Türk loydu testler yapıp nükleer santrallerde kullanılması gerektiğini, sızıntıyı durdurabilecek madde olduğunu ifade ettiler."

(Foto: İHA)

Faruk Durukan, "Şu an bizim elimizdeki sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz malzeme dünyada nükleer santrallerdeki sızıntıyı durdurabilecek tek malzemedir" diyerek çalışmanın önemini de vurguladı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Çinli bilim insanlarından tarihi deney: Tek ebeveynli fareler doğdu Çinli bilim insanları, sadece döllenmemiş fare yumurtalarını kullanarak babasız fareler geliştirdi. Bu bilimsel gelişme, tek ebeveynli bebeklere doğru büyük bir adım olarak açıklandı.