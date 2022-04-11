Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayiinin 'gururu' olarak adlandırılan, yerli ve milli olarak üretilen ve birçok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, son olarak Ukrayna'da gösterdiği başarılı performans ile dünyanın gündeminde. Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD'nin de ilgisini çeken Bayraktar TB2'lerle ilgili manşetler peş peşe paylaşılırken, son analiz Alman medyasından geldi.

Suriye, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında gündeme gelen Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'da da adeta göz doldurdu. Bu başarı ile Türkiye'nin yerli savunma sanayinde aldığı mesafe de gündeme geldi. Selçuk Bayraktar'ın 'direnişin sembolü' dediği yerli SİHA'lar ile ilgili Alman FAZ sitesi çarpıcı bir analiz yayınladı. Türk savunma sanayisinin başarılarını değerlendiren FAZ, bunun Türkiye'ye uygulanan silah ambargoları sonrası ortaya çıktığını vurguladı.

SİLAH AMBARGOSU TÜRKİYE'Yİ KENDİ SANAYİSİNİ KURMAYA İTTİ"

"Türkiye zorunluluktan nasıl modern silah teknolojisinin lider üreticisi haline geldi" başlıklı analizde şu ifadelere yer verildi:

"2019'da Erdoğan'ın Türk hükümeti, şu anda Rus tanklarına ve silahlarına karşı başarıyla kullanılan 20 modern savaş uçağının ilk dilimini ülkeye teslim etti. Kendi drone endüstrisinin gelişimi, Türkiye'nin kendini silahlanma alanında mümkün olduğunca bağımsız kılma güvenlik politikası konseptine uygundur."

Analizde Berlin Bilim ve Politika Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Günter Seufert'ın "Türkiye'yi kendi silah sanayisini kurmaya iten, 1974'te Kıbrıs harekatında Türkiye'nin zaferine cevap olarak ABD'nin uyguladığı silah ambargosuydu" görüşüne de yer verildi.

BAYRAKTAR TB2'YE SIRBİSTAN İLGİSİ

Öte yandan Bayraktar SİHA'lara Sırbistan da ilgi göstermeye başladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz aldığını ifade ederek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını açıkladı. Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.