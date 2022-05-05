Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın iz bırakan projelerinin ödüllendirildiği İz Bırakanlar Ödüllerinde ‘Kalite-Sistem’ kategorisinde birincilik ödülü alan Genel Maksat Helikopteri Programı’na bir ödül de Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi. 1943’te American Helicopter Society (AHS) ismiyle kurulan Vertical Flight Society (VFS) dünyanın en eski helikopter teknolojileri kuruluşu olarak biliniyor. Kuruluş, ‘Leonardo International Fellowship Award’ ödüllerini 1989’dan bu yana veriyor ve 2022’nin kazananı, ASELSAN, Sikorsky ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) iş birliği ile yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'deki 6 farklı kullanıcının ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan program kapsamında, Sikorsky firmasının S-70i Black Hawk helikopteri lisans altında üretim yapılacak. S-70i Black Hawk helikopterine ASELSAN tarafından geliştirilen Görev Yönetim Sistemi (IMAS) entegre edildiğinde, nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Kara Şahin olarak anılıyor.

İLK TESLİMATLAR 2022 SONUNDA

Sivil havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sayısal kokpit göstergeleri üzerinden helikopter üzerindeki tüm aviyonik sistemlerin yönetimini ve helikopterin sayısal harita desteği ile uçmasını sağlıyor. Helikopterin seyrüsefer, haberleşme ve elektronik harp sistemleri yine ASELSAN tarafından geliştirildi.

ASELSAN Görev Yönetim Sistemi, sadece Türkiye’de üretilecek T-70 helikopterinde değil, aynı zamanda Sikorsky tarafından üçüncü ülkelere satılacak S-70i helikopterinde de kullanılacak ve 20 yıl boyunca dünya genelinde satılacak S-70i Black Hawk helikopterlerinin önemli kısmı ASELSAN’ın aviyonik çözümlerini içerecek.

İlk uçuşu Eylül 2021'de gerçekleşen helikopterin teslimatlarına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

YÜZDE 90 YERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Program kapsamında, ASELSAN, Sikorsky ve TUSAŞ arasındaki stratejik iş birliği ile dünyanın en modern aviyonik mimarilerinden birine sahip yeni nesil bir helikopter üretiliyor. T-70 helikopterlerinin yüzde 95'e varan yerlilikle üretilmesi hedefleniyor.

ASELSAN'ın yanı sıra TUSAŞ, T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini; TEI, T-700 motorunun üretimini; Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor.

Yerli ‘Kara Şahin’ler yurt dışına satılacak Türkiye, Kara Şahin’i ABD dışında üreten üçüncü ülke olacak. Yerli motor ile uçmaya hazırlanan Kara Şahin’ler yurt dışına da ihraç edilecek.

'Yerli Kara Şahin' helikopterinin motoru teslim edildi Eskişehir'de kurulu TEI tarafından üretilen ve "Yerli Kara Şahin" helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motoru, TUSAŞ'a teslim edildi.