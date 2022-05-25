Türkiye Gazetesi

E-Ticaret Sitesi Kurmanın Aşamaları Nelerdir?

İnternet üzerinden satış yapılan platformun oluşturulması, belli adımların takip edildiği bir süreçtir. Söz konusu adımların düzenli şekilde atılması, kurduğunuz yapının çok daha sağlıklı olmasını sağlar. E-ticaret sitesi kurma aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

● Faaliyet göstereceğiniz sektörü seçin.

● Satacağınız ürün ve ürün gruplarını belirleyin.

● Markanızı oluşturun.

● Hangi e-ticaret altyapısını kullanacağınızı seçin.

● Sitenizin tasarımını tamamlayın.

● Ürünleri sitenize ekleyin.

● Kargo sisteminizi kurup lojistik süreçleri netleştirin.

● Ödeme almak için kullanacağınız sistemlerin entegrasyonunu yapın.

● Şirketinizin açılışını yaparak sitenize resmî bir kimlik kazandırın.

● Pazarlama çalışmalarıyla müşteri kitlenizi büyütün.

Online e-ticaret sitesi kurmak için önde gelen altyapı sağlayıcısı IdeaSoft’u tercih ederek saydığımız bu aşamaları kısa bir süre içinde tamamlayıp satış yapmaya başlayabilirsiniz. Üstelik IdeaSoft, sunduğu farklı özelliklere sahip paketlerle işinize uygun sistemi kurmanızı da kolaylaştırır.

E-Ticaret Sitesi Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret sitesi kurmak için öncelikle şirket açılışı yapmak gerekir. Zira internet üzerinden yaptığınız satışları faturalandırmanız zorunludur ve bunun için işletmeniz, yasal düzlemde bir şirket kimliği taşımalıdır. Şahıs şirketi ya da limited şirket türleri arasından seçim yaparak kuruluş sürecini başlatabilirsiniz. Söz konusu işlemin tamamlanmasının ardından e-ticaret sitesi kurmak için gerekli belgelerden biri olan vergi levhanıza internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Fakat bu, tüm şartları yerine getirdiğiniz almanıza gelmez. E-ticaret sitesi kurmak için ne gerekli sorusunun yanıtı, aşağıdaki belge ve bilgileri de kapsar.

● İmza sirküsü

● Banka hesabı

● Gizlilik sözleşmesi

● Mesafeli satış sözleşmesi

● Kargo sözleşmesi

● Sanal POS

● ETBIS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) Kaydı

● KEP

Bu saydığımız belgeleri alıp entegrasyon işlemini tamamladıktan sonra e-ticaret sitesi kurma şartlarını yerine getirmiş olursunuz. Ardından internet üzerinden satış yapmaya başlayabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi Kurmanın Maliyeti Nasıldır?

Kendi-e ticaret sitesini kurmayı düşünen hemen hemen herkes, bu işlemin ne kadar bütçe gerektirdiğini merak eder. Bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki e-ticaret sektöründe çalışmaya başlamak için yapmanız gereken harcama, klasik metotlarla iş kurmaya kıyasla çok daha düşüktür. Üstelik farklı özelliklere sahip paketler arasından size en uygun alternatifi seçerek e-ticaret sitesi kurma maliyetini de kendiniz belirleyebilirsiniz. IdeaSoft ile hemen iletişime geçerek paketlerin içerik ve fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

E-ticaret sitesi kurmak ne kadar sorusuna net bir cevap vermek çok kolay değildir. Çünkü bu süreçte karşınıza site açılışının dışında da çeşitli gider kalemleri çıkar. Söz konusu gider kalemlerini incelemek ve bütçe hesabınızı yapmak için e-ticaret sitesi kurma maliyeti konulu içeriğimize göz atabilirsiniz.

E-Ticaret Sitesi Kurarken Dikkat Etmeniz Gereken Püf Noktaları Nelerdir?

E-ticaret sitesi kurmak, bu sektörde başarılı olmak için tek başına yeterli değildir. Sitenizin ideal bir yapıda olması ve buna bağlı olarak satış rakamlarınızı artırmanız için dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. İnternetten satış yapmak için site kurarken size avantaj sağlayacak püf noktalar şunlardır:

● Akılda kalıcı bir isim belirlemek

● Doğru altyapı sağlayıcısıyla çalışmak

● Şık, sade ve müşteri kitlesine uygun bir tasarım seçmek

● Farklı ödeme sistemlerine yer vermek

● Kaliteli görsel ve fotoğraflar kullanmak

● Güvenlik sertifikalarına yer vermek

● İade ve değişim prosedürlerini açıkça belirtmek

E-ticaret, sürekli gelişim ve dönüşüm içinde olan bir sektördür. Dolayısıyla müşteri beklentilerinin de sıklıkla değişeceği söylenebilir. Yeni beklentilere en kısa sürede cevap vermek için sitenizi kurarken gerekli güncellemelerin kolayca uygulanabileceği bir format seçmeniz yararınıza olacaktır.