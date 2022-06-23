Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda başarılı bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda geliştirilen milli İHA güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

STM tarafından geliştirilen Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) BOYGA’nın kabul testleri başarıyla tamamladı. Tüm test aşamalarını geriden bırakan BOYGA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Ayrıca bir video da paylaştı (üstte).

BOYGA TAM İSABET VURDU

STM’nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi BOYGA, üzerinde taşıdığı MKE tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bıraktı.

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek BOYGA, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip. Bin 500 metre uçuş irtifasına erişebilen BOYGA platformu, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilo ağırlıkla tek er bir tarafından taşınabiliyor.

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