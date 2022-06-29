Türkiye Gazetesi

ATO Congresium’daki SEDEC etkinliğinde Alpin projesine ilişkin konuşan Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, insansız helikopterin, askeri lojistik görevleri için bu yıl sahaya çıkmaya hazırlandığını açıkladı. Alpin’in yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle füze, roket gibi silah sistemleriyle de donatılacağını da açıkladı. Yılmaz, insanlı bir helikopterde kendileri için gerekli olmayan kısımları çıkardıklarını, yazılım ve sistemlerini ekleyerek aracı insansıza çevirdiklerini söyledi. Bu dönüşümü daha stratejik hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, daha büyük ya da daha küçük helikopterleri de dönüştürme imkanına sahip olduklarını ifade etti.

Davut Yılmaz, "Bir helikopteri sıfırdan yapmaktan çok daha hızlı, verimli ve maliyet etkin bir çözüm. Bu ihtiyaçla yola çıktık. Yerlilik oranını neredeyse her gün artırarak bugünlere geldik. Menzilini, taşıma kapasitesini, faydalı yük opsiyonlarını artırdık. Her geçen gün çok daha güçlenen, yerlilik payı çok daha artan bir Alpin var." dedi.

Alpin’in öncelikli kullanım alanları askeri veya sivil lojistik iken, Yılmaz, Alpin'in keşif, gözetleme, istihbari amaçlarla kullanılması için geliştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

ASKERLERİN YÜKÜNÜ TAŞIYACAK

Alpin'in geçen yıl yaşanan orman yangınlarında Manavgat ve Çanakkale'de uçuş yaptığını aktaran Yılmaz, insansız helikoptere ilişkin değerlendirme yaptı: "Bu sivil bir görevdi. Bu yıl askeri görevler için hazırlıyoruz. Çok yakında askeri anlamda bir planlamamız var, sürecimiz başlayacak. Doğu bölgesinde askeri nakliye, lojistik anlamında bir göreve başlayacağız gibi görünüyor. Envantere girmesi bize bağlı bir hedef değil. Çünkü bu işin farklı paydaşları var. O yüzden takvim vermem mümkün değil. Hedefimiz bu yıl içerisinde envantere girmesi. Paydaşlar, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ilgili kuvvet birimlerimizin takvimi ve oluru doğrultusunda olacaktır."

İHRACATLAR BAŞLIYOR

Yılmaz, iki Avrupa ve NATO ülkesinden testler ve ihalelerine katılmak için davet aldıklarını, ağustos ayında demo uçuşlarına başlayacaklarını açıkladı. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden de çok ciddi talep olduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle önümüzdeki yıl Alpin'i dünyanın birçok noktasında görebileceğimizi söyledi. Yılmaz, Alpin'i sürü şeklinde kullanmayı düşünmediklerini ancak sürü sistemini Alpin'le entegre şekilde değerlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Davut Yılmaz şu şekilde konuşmasını sürdürdü: "Askeri ve sivil lojistik önceliğinin ötesinde, taşıma kapasitesi çok yüksek olduğu için özellikle bir takım füze, roket gibi sistemleri entegre etmeyi ve kullanmayı hedefliyoruz. Alpin tarafında bu da ikinci önceliğimiz. Bunun farklı varyasyonları da olacaktır. Sadece silah, mühimmat gibi sistemler değil, faklı taşıma opsiyonları, sistemleri, faydalı yükler olacaktır. Gerek bir takım ağır yüklü sensörlerin olduğu kompleks sistemler gerekse istihbari sistemler, sivil amaçlı diğer sistemler olacak. Bunların çoğunu planladık, bazılarının testini de yaptık. 2023'te Alpin'in çok farklı işler yaptığını göreceksiniz."

ALPİN’İN AVANTAJLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz, Alpin'in bulut altı uçabildiği için belli konularda sabit kanatlı İHA'lara göre avantajları olduğunu belirterek açıklamasını şu şekilde noktaladı:

"Alpin'in taşıma kapasitesinin yüksek olmasını kullanmak istiyoruz. Klasik makineli tüfek gibi silahları entegre etmeyi düşünmüyoruz. Oradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Belki farklı tipte ağır silahları entegre etmeyi düşünebiliriz ama silah tarafında önceliğimiz füze veya roket gibi silahlar. 2023 yılı içinde gerçekleşecek. Bu yıl ki önceliğimiz askeri lojistik. Bunu yaparsak bu işi yapan dünyadaki ilk şirket olacağız, ordumuz da ilk ordu olacak."

Sürü İDA projesinde yeni aşamaya geçildi: Türkiye'nin insansız deniz aracı ailesine taze kan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinde yeni bir aşamaya geçtiklerini açıkladı. Demir, "İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik" şeklinde bir açıklama yaparak insansız deniz aracı MİR'in de ekibe katıldığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağı 2023’te havalanacak Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile adını dünyaya duyuran Baykar Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'da da büyük başarılara imza attı. Bu başarıda en önemli hak sahibi olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.