Türkiye Gazetesi

2020'de fırlatılan Perseverance keşif aracı, Mars'ta dolaşıyor ve şu anda Jezero kraterinde karşılaştığı ilginç kaya örneklerini topluyor. Örnekleri analiz etmek için lazerler ve spektrometrelerin yanı sıra bir matkap ve numune tüpleri de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan Perseverance, şimdiye kadar 11'i kaya ve biri gezegenin atmosferinden gelen gazları içeren 12 koleksiyonu haznesinde saklıyor.

Bununla birlikte, bu Marslı regolit parçalarının toplanması ve bilim insanlarının bunlar üzerinde çalışması için Dünya'ya geri taşınması gerekiyor. NASA, 2027'de Earth Return Orbiter ve 2028'de Sample Retrieval Lander isimli iki uzay aracını Mars’a fırlatacak. Mühendisler, Ekim ayında tasarım spesifikasyonları için prototip teknolojileri geliştirmeye başlayacaklar.

MARS ÖRNEKLERİNİ DÜNYA'YA TAŞIYACAK

İlk olarak, Earth Return Orbiter sistemi 2027'de Mars'a fırlatılacak ve bir yıl sonra Sample Retrieval Lander'ın fırlatılıp görevini yerine getirmesini beklerken Kızıl Gezegen’i dolaşacak.

Ingenuity isimli Mars helikopteri üzerinde modellenen iki yeni helikopter, iniş aracıyla Mars'a gönderilecek. Helikopterler numuneleri arayacak ve iniş alanına taşıyacak. Ardından, Earth Return Orbiter, kapsülü alarak Dünya’ya dönecek aracın içine yerleştirecek. Tüm bu parçalar, gezegenimize geri dönecek olan Earth Return Orbiter tarafından taşınacak. 2033 yılında Dünya’ya inmesi bekleniyor.

Güneş sisteminin en büyüğü! Mars’ta devasa kanyon görüntülendi Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express isimli uzay aracı tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntülerde, Kızıl Gezegen’in Valles Marineris kanyonuna ait ayrıntılar gösterildi. Kanyonun 4 bin kilometreden uzun olduğu vurgulandı.

Mars'ta ilginç bir keşif daha! NASA paylaştı bilim insanları anlamaya çalıştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars keşif araçları bazen Kızıl Gezegen’deki olağandışı şeyleri keşfediyor. Yine böyle bir keşif gerçekleşti ve Perseverance gezgini birbirine dolanmış bir ip ya da spagetti makarnaya benzeyen bir cisim keşfetti.