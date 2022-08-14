Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz yıl merkezi Tayvan’da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn ile stratejik ODM tedarikçi iş birliği gerçekleştiren General Mobile, 5G iç ve dış ünite modemler, 5G Mi-Fi, Wi-Fi 6 teknolojisine sahip sabit geniş bant teknolojilerini dünyanın hizmetine sunuyor. General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner bugüne kadar 35 ülkeye 660 bin adet ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek “Foxconn ile yaptığımız stratejik ortaklık ile geniş bant alanında dünyanın ilk üç markasından birisi olmayı hedefliyoruz. Kullanıcı deneyimini merkezine alan stratejilerimiz ile 4G bağlantı hızının 10 katı veri iletim gücüne sahip 5G teknolojilerine yoğunlaşarak, markamızın katma değeri yüksek teknolojilere sahip ürün ve çözümlerine yeni bir alan daha ekliyoruz. Dünyanın önde gelen firmaları ile olan lisans anlaşmalarımız, farklı marka ürünlerin birbirleriyle konuşabilecekleri Mesh teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor” dedi.

General Mobile yeni akıllı saat ve telefonlarını tanıttı General Mobile, GM 22 Pro, GM 22 Plus ve GM 22 modelinden oluşan GM 22 ailesini ve GM Watch modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

General Mobile yeni telefonu GM 22 ile geliyor Uzun süredir sessizliğini koruyan General Mobile, yeni amiral gemisi GM 22 ve GM Watch'ı 25 Ocak'ta ön siparişe çıkarıyor.