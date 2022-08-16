Türkiye Gazetesi

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri yetkilileriyle paylaşılan ortak bir istihbarat bülteni aracılığıyla uyarı gönderdi. CBS News’in haberine göre, bültende federal yetkililer tehditlerin ‘öncelikle çevrim içi ve sosyal medya siteleri, web forumları, video paylaşım platformları ve görüntü panoları dahil olmak üzere birden fazla platformda’ yapıldığını ve yasayı tanımlayan kişileri gözlemlediklerini söyledi.

Trump ve Cumhuriyetçiler, geçtiğimiz Pazartesi günü eski başkanın Florida'daki evinde bir arama emri yürüttüğü için FBI'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da defalarca FBI'ı hedef aldı ve yetkilileri asılsız bir şekilde Cumhuriyetçi muhalifleri ‘karalamak’ için Demokratlarla delil toplamakla suçladı.

FBI OFİSİNE SALDIRI ENGELLENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Cincinnati kentindeki FBI ofisine girmeye çalışan silahlı iki kişi öldürülmüştü. Saldırıdan saatler önce silahlı saldırganlardan Ricky Shiffer Jr’ın Truth Social’da kolluk kuvvetlerine karşı şiddeti savunan paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Amerikan TV kanalı Fox News’in sunucularından Brian Kilmeade, FBI'ın arama emrini imzalayan Yargıç Bruce Reinhart'ın hükümlü Ghislaine Maxwell'in yanında oturan sahte bir görüntüsünü gösterdi. Kilmeade daha sonra bunun ‘şaka olduğunu’ belirtse de benzer birkaç olayın daha gerçekleşmesi FBI’ya yönelik dijital tehditlerin arttığı yorumlarına yol açtı.

Zira başka bir Fox sunucusu Sean Hannity'nin Florida Valisi Ron DeSantis ile FBI baskını konusunda tartıştığını gösteren sahte bir video yayımlandı. Videonun Twitter'da viral hale gelmesinden saatler sonra sosyal medya platformu, gönderiye ‘manipüle edilmiş medya’ etiketi koydu. Bununla birlikte, gönderinin gerçekliğine gelirsek, böyle bir tartışma aslında hiç olmadı. Video, sunucu Hannity’in başka bir tartışmadan görüntüleri ile DeSantis'in yaklaşık iki yıl önce çekilmiş görüntülerinin birleştirilmesiyle yapılmıştı.

Trump'tan şok şuçlama: FBI pasaportlarımı çaldı ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'tan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) şoke eden bir suçlama geldi. Trump evine yapılan baskında 3 pasaportunun çalındığını iddia etti.

FBI ajanları buldu: Trump'ın evinden Macron dosyası çıktı Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evinde çok sayıda “gizli belge” bulundu. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği üzerine soruşturmaya alındı. Bulunan belgeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyallerinde olduğu belirtildi.