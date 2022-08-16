Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli, akıllı Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) son kafile teslimatının yapıldığını açıkladı. MSB tarafından yapılan açıklamada, "16 Ağustos'ta HGK-82 son kafile teslimatı yapılarak proje takvimi içerisinde başarı ile tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında bin HGK-82 Güdüm Kiti üretimi ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Üretilen kitlerde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi alıcısı KAŞİF kullanılmış ve proje kapsamında ayrıca sisteme karıştırmaya dayanıklı anten CRPA entegrasyonu sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Toplam bin adet HGK-82 kitlerden bugüne kadar 778 adet konvansiyonel KKS (Küresel Konumlama Sistemi) anten konfigürasyonlu ve 222 adet Karıştırmaya Dayanıklı Anten konfigürasyonlu kit teslimatı tamamlandı." şeklinde bir bilgi paylaşıldı.

Taarruz güdümlü Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanlığından, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.