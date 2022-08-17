Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın doğusunda, Güney Çin Denizi yakınlarında ve Orta Doğu’da savaşlar devam ederken, siyasetçiler kadar bilim insanları da nükleer savaş tehditlerini araştırıyor. Muhtemel bir nükleer savaş çıkması durumunda dünya üzerinde daha güvenilir bölgeler, ülkeler hangileri olacak? Hakemli bilimsel dergi Nature’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Avustralya, nükleer savaş durumunda en verimli gıda kaynaklarına sahip ülke olacak.

Çalışma için dünyanın farklı bölgelerinden bir araya gelen bilim insanları, nükleer savaş bombardımanı sonrası hayatta kalan insanların hangi sorunlarla karşılaşabileceğini, gıda kaynaklarını ve neler yapabileceklerini tartıştı. Araştırma için mahsul verimliliği, balıkçılık kaynakları gibi gıda verileri incelendi. Ayrıca nükleer savaşın gıda tedariği üzerindeki etkileri de araştırıldı.

Bunun yanı sıra bilim insanlarının ilk dikkate aldığı konu ise nükleer patlamayla yayılan kurum ve tozların iklim üzerindeki etkisi ve gıda kaynaklarına vereceği zararlardı. Balıklar ve mahsullerin bu durumdan nasıl etkileneceği, geçirecekleri değişimler de hesaplandı. Çalışma bulguları, gıda kaynaklarının bu durumdan olumsuz etkileneceğini açıkça gösteriyordu.

5 MİLYON İNSAN ÖLEBİLİR

Nispeten küçük, yaklaşık 100 patlamanın gerçekleşeceği bir nükleer savaşta bile atmosfere 5 milyon ton parçacık salınacağı bulundu. Sonucunda insanların büyük çoğunluğunun yüzde 8 oranında daha az kaloriye erişebileceği, ilerleyen yıllarda ise 255 milyonun kıtlık nedeniyle ölebileceği ileri sürüldü.

ABD ve Rusya arasındaki daha büyük bir nükleer savaş durumunda ise çok daha vahim bir tablo çizildi. Böyle bir savaşta atmosfere 150 milyon ton parçacık salınacağı hesaplandı ve bunun, günümüzdeki günlük kalori alımının dörtte üçüne erişememeye yol açacağı bulundu. İlerleyen yıllarda da 5 milyar insanın kıtlıktan ölebileceği ileri sürüldü.

Araştırmaya göre, Avustralya’nın diğer ülkelerden daha verimli gıda kaynaklarına sahip olabileceği bulundu. Veriler, nükleer savaş sonrası Avustralya’daki insanların şu anki kalorilerinin en az yarısını bölgede ilkbaharda yetişen buğdaydan karşılayabileceğini ortaya koydu. Ayrıca savaş sonrası mahsul veriminde en düşük seviyede azalma gerçekleşeceği de simülasyonlarda gösterildi.

Avustralya’nın yanı sıra Yeni Zelanda'nın gıda arzı da pirinç gibi ekinlere bel bağlayan ülkelere kıyasla daha az etkilendi. Ancak çalışmada bilim insanları, savaş durumunda bu iki ülkeye mülteci akını olabileceği için senaryoların değişebileceğini belirtti.

Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir Bombaların oluşturacağı kül ve kurumun atmosfere girip güneş ışığını engelleyeceğini söyleyen uzmanlar, soğumanın zirve yapacağını ve yağışların düşeceğini belirtti.

İran ABD ile nükleer anlaşma şartını açıkladı: ‘Gerçekçi ve esnek’olması durumunda mümkün İran, AB'nin nükleer müzakerelerde nihai anlaşma taslağı olarak sunduğu öneriye yazılı yanıt verdiğini duyurdu. AB tarafından sunulan nihai anlaşma metnine ABD'nin cevabının "gerçekçi ve esnek" olması halinde bir anlaşmaya varılacağı belirtildi.