Türkiye Gazetesi

Japonya'nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden gözlemlenen bir göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dün yerel saatle 19.20 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde beliren cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı. Denize düşmüş olabileceği değerlendirilen göktaşının görüntüleri seyir halinde olan araçların kameralarına yansıdı.

Göktaşı görüntülerinin bazıları Yamanashi Eyaletine bağlı Narusawa bölgesinden çekildi. İnsanların bulunduğu bir bölgeye düşmemesi sevinçle karşılandı ancak korku dolu anlarda ateş topu şeklinde ilerleyen göktaşı geceyi aydınlattı.

Kanagawa Eyaletindeki Hiratsuka Şehir Müzesi'nden küratör gökbilimci Fujii Daichi, fenomenin bir ateş topu olarak bilindiğini söyledi. Ateş toplarının, asteroit parçaları ve Dünya'nın atmosferi boyunca düşen diğer nesneler yandığında ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Fujii, ateş topunun uzun bir ışık izi bıraktığını belirtti.

Uzmanlar, söz konusu doğa olayını nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu, bu nedenle göktaşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

Brezilya'ya göktaşı düştü: Gece gündüze döndü! Brezilya’da atmosfere giren göktaşı, geceyi gündüze çevirdi.

Mars’tan gelen ‘Siyah Güzellik’ isimli göktaşının gizemi çözüldü 2011 yılında Sahra Çölü’nde bulunan ve ‘Siyah Güzellik’ adı verilen göktaşı hakkında yeni bilgiler elde edildi. Bilim insanları, göktaşının Mars’ın hangi bölgesinden düştüğünü buldu.