Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son yılların dikkat çeken dijital verilerinden birisi olan NFT’lere rağbet artıyor. Non Fungible Token’lar (NFT) yani “değiştirilemeyen Token”lar ile sanatçılar koleskiyonlarını dijital ortamda satışa sunabiliyor. Yerli platform NFTPrime ise Türk sanatçıların gün yüzüne çıkmamış eserlerin NFT üzerinden satışa sunulmasını sağlayarak ek gelir modeli sunuyor. NFT pazarının 54 milyar dolarlık hacme ulaştığını belirten NFTPrime Kurucu Ortağı Tugay Ese “NFT, bir tür dijital sertiﬁ kasyon. Bu sayede eserin sahipliği blokzincir teknolojisi ile ispatlayabiliyor. Bu ürünler alınıp satılabildiği gibi, eser sahibi sonraki satışlardan da pay alabiliyor. Telif ve sahipliğin blokzincir teknolojisiyle güvence altına alınması, sanatçı ile sanatsever arasındaki aracılara ihtiyacın azalması, sanat dışındaki alanlarda da sertiﬁ kasyon konusunda teknolojik güven sağlaması. Dolayısıyla bu alanda yine önemli adımlar atılacak, bunlara yüz çeviremeyiz” dedi.

Ese, henüz yolun çok başında olduklarını ifade ederek “NFT üretme, satışı ve NFT almanın en kolay ve güvenli yolunu sunuyoruz. Özellikle dijital sanat konusunda Türkiye çok yetkin isimlere sahip, henüz oldukça genç olmasına rağmen ne kadar yetenekli olduğunu gördüğümüz yeni bir kuşak da geliyor. Bir diğer yandan saygın markaların ve dijital sanat dışındaki saygın sanatçıların da bu ekosisteme doğru adımlarla girmesi hem ekosistem hem de sözünü ettiğim marka ve sanatçılar için oldukça işlevsel. Türkiye’nin NFT konusunda büyük bir potansiyeli var” diye konuştu.

NFT’nin artık bir yatırım aracı olarak kabul görmeye başladığını dile getiren Ese şunları kaydetti: NFTPrime olarak NFT üretmek ve satışa sunmak isteyenler için bunu birkaç kolay adımda mümkün hâle getiriyoruz. Yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan, dijitale uyarladığınız fotoğraf, video herhangi bir eseri NFTPrime üzerinden birkaç dakika içinde NFT’leştirmek mümkün. Aynı durum NFT almak isteyenler için de geçerli. Türkiye’nin önemli sanatçılarını ve markalarını NFTPrime üzerinden kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. BÖRÜ 2039, LOFT, Anason İşleri ve daha nicesi. Sanatçılar kendi eserlerini platfordan satışa sunup gelir elde edebilecek. Bu konuda yeni iş birliklerimizi duyuracağız.

Edebiyatta NFT tartışması Eserlere dijital kimlik kazandıran NFT teknolojisi, sanat dünyasından sonra edebiyata uzandı...

Otizimli çocukların hayat bulan tasarımları 'NFT' esere dönüştü Permolit Boya çatısı altında; Tohum Otizm Vakfı, Yelken Federasyonu, Kalamış Yelken Kulübü ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin iş birliği ile geliştirilen proje ile otizmli çocukların tasarımları Kalamış Yelken Kulübü mendireğinde hayat buldu.